Юрий Лоза предостерёг Макрона от ввода войск в зону российско-украинского конфликта

Музыкант и композитор Юрий Лоза предупредил президента Франции Эммануэля Макрона об ошибочности инициативы по вводу войск в зону российско-украинского конфликта.

По словам эксперта, неореалистская модель международных отношений, которой руководствуется французский лидер при принятии своих решений, уже изжила себя, и Пятая республика может потерпеть фиаско. Лоза уверен, что после подобных действий Франция может оказаться в международной изоляции.

«По Макрону сразу видно, что он дилетант, пытается делать вид, что разбирается во всех вопросах, но сам еле школу закончил. Однажды такую глупость совершил его предшественник Наполеон. Поход на Россию абсолютно бесперспективен, Украина и вовсе нищая страна, а от Парижа отвернутся все: и Китай, и США, и Африка», – подчеркнул Лоза.

Также эксперт поделился своими предположениями относительно геополитической ситуации в ближайшие пять лет.

«Евросоюз, НАТО и США распадутся, последние на несколько частей. Франция и Германия будут воевать за Эльзас и Лотарингию, Шотландия получит независимость, а Китай и Индия попробуют вооружённым путём захватить Непал», – резюмировал музыкант.

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