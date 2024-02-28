Зачем возникают отеки: роль патологии щитовидной железы и диеты

Причины отеков могут быть разнообразны, однако врач Екатерина Казачкова подчеркивает, что они всегда указывают на задержку жидкости в организме человека. В беседе с радио Sputnik она перечислила факторы, спровоцировавшие возникновение этого явления.

Подутина под глазами, опухание лица, следы от эластичных резинок на ногах, трудности с надеванием колец на пальцы – все это признаки задержки жидкости, которая может быть следствием как заболеваний, так и диетических ошибок. Специалист отмечает, что часто отечность вызывают проблемы со щитовидной железой, особенно ее недостаточная активность, приводящая к снижению выработки гормонов. Недостаток йода и железа в организме часто становится причиной гипотиреоза, что усиливает отеки.

Врач подчеркивает, что первым шагом к устранению отеков должно стать выявление патологии щитовидной железы. Казачкова также отмечает, что несбалансированное питание является распространенной причиной отеков. Недостаток белка, избыток соли или сахара могут спровоцировать задержку жидкости в организме. Переедание сладкого и соленого пищи также усиливает этот эффект. Кроме того, сидячий образ жизни, недостаток физической активности и недостаточное потребление жидкости способствуют отекам.

Врач призывает обращать внимание на потребление жидкости, отмечая, что недостаточный объем жидкости в организме приводит к ее задержке.