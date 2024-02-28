Что на самом деле дает нитевой лифтинг и стоит ли уповать на модный метод подтяжки

Скажем честно, никому не нравятся мимические морщины, и мы все надеемся как-то избавиться от них максимально щадящим способом. К сожалению, они до сих пор появляются у каждого из нас совершенно непредсказуемо и нежеланно. И проблема не только в небольших, почти милых мимических морщинках в зоне глаз, которые мы также называем “морщинами смеха”. Большинство переживает из-за явно выраженных морщин в зоне лба и щек.

Специальные кремы для лица часто оказываются неэффективными для борьбы с этой проблемой, и мы пробуем один за другим новые продукты, надеясь, что очередной подействует намного лучше и заметнее. К сожалению, большинство такого рода средств для лица содержат множество сомнительных ингредиентов, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться вредными для нашей кожи. В результате многие женщины и мужчины старше 30 прибегают к различным методам лифтинга, призванным сделать стареющую кожу более упругой. Одним из самых новых и модных на данный момент является так называемый нитевой лифтинг.

Что именно за стоит за данной процедурой и какие преимущества и недостатки имеет она, вы узнаете из сегодняшней статьи. После ее прочтения у вас не останется дополнительных вопросов или сомнений.

Что такое нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг — это относительно новая косметическая процедура, при которой крошечные нити диаметром примерно 0,4-0,49 мм вводятся в кожу, чтобы слегка приподнять и подтянуть ее изнутри. Это безоперационная процедура с использованием местной анестезии. Сама она длится около 40 минут и позволяет пациентам вернуться к нормальной жизни уже через день после. Другие процедуры для лица, такие как лазерное лечение, хотя и эффективны при незначительных дефектах кожи, не могут помочь подтянуть дерму, которая сильно растянута или провисает. Нитевой лифтинг предлагает промежуточное решение, которое является одновременно доступным, неинвазивным и эффективным.

По словам специалистов, данная процедура на самом деле работает двумя способами. Сначала нити слегка оттягивают кожу назад, создавая разглаживающий эффект. Во-вторых, они активируют реакцию заживления в коже, что способствует образованию коллагена. Кроме того, усиливается омолаживающий эффект процедуры.

Стойкий эффект нитевого лифтинга обычно сохраняется от 1 до 2 лет. Поскольку нити чрезвычайно малы, большинство пациентов не чувствуют их после операции. Они также на 100% абсорбируются и усваиваются организмом естественным путем. Однако перед началом такой процедуры рекомендуется проконсультироваться у специалиста, а еще лучше получить несколько консультаций по своему вопросу.

Основные преимущества методики

Выше мы уже указали на некоторые преимущества этой лифтинг-процедуры. Теперь соберем все плюсы воедино:

По сравнению с другими процедурами нитевой лифтинг стоит относительно недорого и не отразится существенно на семейном бюджете. От пациента требуется провести минимальное время в больнице или хирургическом центре. Полная анестезия не требуется. Нитевой лифтинг не оставляет шрамов. Вам не придется ждать месяцами, чтобы увидеть желаемый результат. Эффект становится заметен практически сразу.

Возможные ограничения

Как и у любой другой процедуры, у нитевого лифтинга имеются определенные противопоказания. Например, к помощи данной методики специалисты настоятельно не рекомендуют прибегать следующим категориям пациентов:

беременные и кормящие женщины; онкологические больные; при аутоиммунных заболеваниях; при воспалительных проблемах кожи, таких как герпес, экзема и т. д. при диабете; при аллергии; если кожа слишком дряблая; при некоторых психических расстройствах.

Какие могут быть недостатки

Вы можете испытывать легкий кратковременный дискомфорт в области лица. Вы также можете почувствовать легкое онемение, которое быстро пройдет. Однако, если процедуру выполняет опытный и квалифицированный пластический хирург, вам практически не придется беспокоиться о каких-либо осложнениях или недостатках. Современное оборудование и первоклассные специалисты гарантируют, что все, от консультации до выздоровления, будет проведено правильно и успешно.

Вместо заключения

Нитевой лифтинг – это по-настоящему модный и популярный бьюти-метод избавления или минимизации надоедливых морщин. Это сравнительно щадящая, безболезненная и недорогая косметологическая процедура. Так что, если ваши собственные морщины стали настоящим раздражающим фактором, она может стать идеальным решением. Получите консультацию у профильных специалистов и действуйте. Если по каким-либо причинам вам нельзя делать нитевой лифтинг, просто измените собственное отношение к естественным изменениям, которые несет нам поток жизни.

Морщины были, есть и будут у абсолютно каждого человека. Это вполне естественный процесс на нашей коже, пугаться или стесняться которого нет особых причин.