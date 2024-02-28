Politico – Макрон намерен возглавить европейские усилия по поддержке Украины — но французы ему не позволят

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Амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины не соответствуют преобладающим настроениям французов в отношении конфликта, пишет Politico. Как отмечает издание, пока Макрон стремится примерить на себя образ глобального лидера, французы не рассматривают Россию как прямую угрозу, считая украинский конфликт вопросом бывшего СССР.



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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет примерить на себя образ глобального лидера и обратить вспять ослабевание поддержки Украины со стороны Запада. Впрочем, как пишет Politico, французская конъюнктура осложнит для него достижение цели.

В связи с этим издание задаётся вопросами, насколько далеко Макрон действительно готов зайти на этот раз, и удастся ли ему увлечь за собой Францию. В конце концов, его предыдущая высокопарная риторика по Украине не подкреплялась действиями.

На фоне оттеснения украинских сил на поле боя и сохраняющейся неопределённости в отношении военной помощи на конференции в поддержку Украины в Париже Макрон пообещал придать новый импульс поставкам артиллерийских снарядов. Президент также не исключил отправку на территорию Украины западных войск.

Но все французские оппозиционные силы уже ополчились на президента. Глава «Национального объединения» Марин Ле Пен обвинила Макрона в том, что он играет с «жизнями наших детей», а основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал «безумием» желание Макрона выставить «одну ядерную державу против другой ядерной державы».

Как отмечает Politico, именно эти аргументы находят отклик у избирателей во Франции. Правящая партия «Ренессанс» значительно уступает крайне левым и крайне правым силам в преддверии июньских выборов в Европарламент. Во вторник на всех новостных каналах Франции говорили о том, должна ли страна готовиться к войне с Россией. И ответ был один: «Нет».

Амбиции Макрона, похоже, не совпадают с преобладающими настроениями французов в отношении Украины. Связано это с тем, что французы не считают украинский конфликт «великим цивилизационным столкновением за демократию и свободу Европы», как считают в некоторых других европейских странах. Последние опросы показывают умеренную — и быстро остывающую — симпатию к Украине во Франции.

«Россия не рассматривается как прямая угроза Франции, а война рассматривается как вопрос бывшего СССР», — заявил социолог OpinionWay Бруно Жанбар, уточнив, что это отличается от позиции Польши, стран Балтии и даже Германии и Северной Европы. Заявления Макрона Жанбар счёл скорее посланием партнёрам после того, как французского лидера критиковали за «близость» к президенту РФ Владимиру Путину в начале конфликта на Украине. Его выступление на конференции было призвано исправить сложившееся впечатление, что все обещания Парижа Киеву были пустыми.

Сами украинцы, однако, сыты по горло дипломатическими посланиями Макрона и предпочли бы оружие и боеприпасы — но в этом вопросе Франция сильно уступает США, Германии, Великобритании и Польше.