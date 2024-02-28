Название: “Аренда Apple Vision Pro: Новый Тренд в Китае”

В китайских мегаполисах, таких как Пекин и Шанхай, интерес к гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro стремительно возрастает, несмотря на отсутствие официальных продаж в стране. О нелегальной аренде устройства информирует издание South China Morning Post (SCMP).

Компания Vision Space из Пекина предлагает своим клиентам протестировать Apple Vision Pro по цене в 98 юаней в час (около 1,2 тыс. руб.). По словам основателя компании Сун Лея, спрос на устройство настолько высок, что с начала февраля их флагманский магазин в торговом центре Hopson One посетили более 10 тыс. клиентов.

Стоимость аренды гарнитуры в сети достигает 1,5 тыс. юаней в сутки (около 19,1 тыс. руб.). При этом некоторые продавцы требуют залог до 30 тыс. юаней (около 382 тыс. руб.). Пользователи также могут приобрести устройство после окончания срока аренды.

Ожидается, что официальный запуск Apple Vision Pro в Китае состоится не позднее мая текущего года, и регистрация гарнитуры в министерстве промышленности и информатизации КНР находится на завершающем этапе. Также ожидается релиз устройства в других странах примерно в это же время. На данный момент гарнитура официально продается исключительно в США.