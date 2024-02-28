В Дагестане несовершеннолетнего осудили за вовлечение в наркопотребление самого себя

В Дагестане суд вынес уникальный приговор – несовершеннолетний житель республики получил реальный срок по статье 220 УК «Склонение к потреблению наркотических средств».

Причём его осудили за вовлечение в наркоманию самого себя. 17-летний Керим Каннаниев приговорён к 5 годам колонии общего режима.

Подросток приходится племянником одному из высокопоставленных дагестанских чиновников, и как сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники в семье Каннаниевых, молодой человек подсел на наркотики ещё несколько лет назад. Будучи представителем «золотой молодёжи», он устроил не менее двух подтверждённых ДТП (предположительно в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), а также неоднократно нарушал общественный порядок.

– Ему дядя прямо сказал: ещё раз что-нибудь такое выкинешь, пойдёшь под суд и сядешь. Он не послушал, два месяца назад гонялся за воображаемыми евреями с пистолетом. Всё бы ничего, но это было в торговом центре, люди испугались. Его после этого в СИЗО отправили. В СИЗО даже с решением суда об аресте отказывались его принимать, говорили: «Нам голову оторвут, пусть идёт отсюда». Приехал дядя и лично распорядился Керима в самый позорный угол определить, – рассказал анонимный собеседник.

Позже оказалось, что местные правоохранительные органы по традиции «подчистили» улики неблагопристойного поведения Каннаниева – поработали со свидетелями, а также удалили все записи с камер наблюдения. Однако высокопоставленный родственник молодого человека в категорической форме приказал отправить его в колонию, поэтому против юноши завели дело по статье 220 УК. Согласно версии следствия, он склонил себя к употреблению наркотических средств. Поскольку действия были совершены в отношении несовершеннолетнего, он получил не 3 года, а 5 лет. По настоятельной просьбе дяди отбывать срок юноша будет в Ханты-Мансийске – таким образом, родственники не смогут обеспечить ему «тепличные» условия.

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