 

Бежевые брюки карго в тренде: как создавать с ними модные образы

28.02.2024, 15:20, Разное
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Брюки карго – одна из незаменимых вещей в гардеробе, и этой весной они по-прежнему в тренде. Брюки карго носят многие знаменитости, в 2024 году они остаются элементом стильного женского гардероба. С бежевыми моделями можно создавать потрясающие наряды, которые будут очень кстати с наступлением теплых дней.

Как сочетать брюки карго

Практичные брюки карго набирают обороты в мире моды в 2024 году. Они невероятно удобны и шикарны и являются центральным элементом стильных образов.

Поскольку это вещь обладает определенной брутальностью, ее рекомендуется сочетать с топами и туфлями, которые придают нотки женственности и элегантности. Так получится создать уникальные и современные повседневные образы.

Какой топ подходит к бежевым карго

Есть немало вариантов верха, которые идеально сочетаются с бежевыми брюками карго. Они должны соответствовать выбранному стилю. Укороченный топ с длинными рукавами идеально подойдет для создания спортивного образа, а корсет или элегантная блузка добавят нотки женственности. Для повседневного наряда лучше всего подойдет блузка с запахом или кружевная майка. Когда прохладно, всегда можно сверху надеть свитер оверсайз.

Чтобы создать приятный контраст с брюками карго в стиле милитари, можно надеть блузку с цветочным рисунком.

Какую куртку носить

Здесь выбор моделей, подходящих для брюк карго, весьма широк – от тренчкотов и пальто до джинсовых или кожаных курток и блейзеров. Поскольку эти брюки делают бедра более объемными, выбирать куртку придется очень тщательно, чтобы сбалансировать пропорции. Важно учитывать тип фигуры.

Отлично сочетаются с карго укороченные джинсовые куртки. Отличным выбором может стать пальто.

Какую обувь носить

Обувь следует выбирать в соответствии со стилем. Кроссовки, туфли на плоской подошве, туфли на каблуке и сандалии хорошо сочетаются с брюками карго. Босоножки на шпильке и элегантный топ делают повседневный образ элегантным.

В холодное время года отличным выбором станут сапоги. Можно дополнить наряд водолазкой или свитером оверсайз.

Идеально сочетаются с бежевыми брюками карго белые кроссовки.

Другие идеи

Можно сделать акцент на комфорте и включить в образ короткий свитер и объемный пуховик.

Стоит обратить внимание на великолепный спортивный образа в черно-бежевых тонах. Бежевые карго гармонично смотрятся с укороченным топом и грубыми ботинками.

Джинсовые куртки идеально подходят к этим брюкам. С ними можно создать много интересных повседневных образов.


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