Мнение: Краткий разбор нескольких советских мифов о России

В советские времена про Россию эпохи Николая II рассказывали примерно с той же предвзятостью, с которой в Польше или Израиле рассказывают сейчас про Россию эпохи Путина. После распада СССР мифы не развеялись естественным путём. Все нужные исторические документы есть сейчас в открытом доступе, но двум самым громким группам пропагандистов нет до них дела. Западники презирают Россию целиком и полностью, от 9-го века до 21-го, а карьеристы левого толка некритично пересказывают публике содержимое худших учебников сталинской эпохи, перенося «тяжёлую правду» оттуда не только на наше прошлое, и на нашу современность. Процитирую типичное из учебника 1937, чтобы вы могли сравнить со статьями блогеров-сталинистов (ссылка):

Весь строй жизни в России был отсталым, чиновники вымогали у населения взятки, жить в царской России было невыносимо тяжело… Царь ненавидел Пушкина, придворная знать травила и оскорбляла великого поэта… Царь отправил Лермонтова под пули горцев за то, что поэт заклеймил убийц Пушкина, придворных паразитов. На Кавказе Лермонтов был убит на дуэли офицером-бездельником. Узнав об этом, Николай I сказал: «Собаке — собачья смерть».

Вчера я получил в Дзене комментарий с перечнем типичных мифов о России, которую «спасли» в 1917 большевики — 7 популярных мифов читатель мастерски уложил всего лишь в один абзац. Пожалуй, это хороший повод, чтобы кратко эти мифы разобрать. Вот оригинальный комментарий:

Хрустобулочники всё мечтают о плети немецкого господина. То, что крестьяшек секли как псов, и они жили на фабриках, работая за еду, хрусты якобы не в курсе. «Страна, которою мы потеряли» не могла обеспечить население едой, армию — пулемётами и касками, поля — техникой. Страна проиграла во всех войнах, начиная с Крымской. Страна влезла в Первую мировую с огромными долгами. Развитие было невозможно.

Пойдём по порядку. «Хрустобулочники» не мечтают о плети немецкого господина и никогда не мечтали… в отличие от Владимира Ильича, который уважал немцев и презирал русских (см. его реплику про молодца Бисмарка и про необходимость расчленения России). Русская армия доблестно сражалась против немцев и победила их на поле боя — к 1917 немцы уже не имели надежды выиграть войну.

К сожалению, как только партия Ленина захватила власть в стране, Ленин немедленно бросился на колени перед немцами, заключив с ними Брестский мир, известный также как «Похабный мир». Немцам, впрочем, предательство Ленина не помогло. Не помогли им ни ресурсы русских земель, которые Ленин отдал им по Брестскому миру, ни золотой запас России, который Ленин через несколько месяцев отправил немцам на поезде в виде дополнительного подарка. Немцы в 1918 уже безнадёжно проигрывали, поэтому даже полная сдача интересов России Лениным не могла изменить их положения. К концу года немцы капитулировали и… заплатили значительную часть контрибуции французам и англичанам тем самым русским золотом, которое получили от Владимира Ильича.

…крестьяшек секли как псов…

Телесные наказания, действительно, когда-то давно были широко распространены. Однако нравы естественным образом смягчались по всему миру, в том числе и в России. Крепостное право, к примеру, отменили аж в 1861, более чем за полвека до революции, а ограничения на телесные наказания вводили ещё задолго до того. Да, некоторые помещики злоупотребляли своей властью. Но Салтычиха, например, за жестокое обращение с крестьянами была приговорена к пожизненному заключению — большой контраст со сталинскими временами, когда за жестокое обращение с крестьянами комиссаров наказывали или мягко, или вообще никак.

Пусть историки меня поправят, но, насколько я знаю, после отмены крепостного права крестьяне в основном секли друг друга сами, так как считали это самым правильным способом наказывать мелких преступников, которые не нагрешили достаточно для отправки на каторгу. В любом случае, в 1904 телесные наказания прямо запретили.

Исключением из запрета были телесные наказания (розги) в тюрьмах, ещё одним исключением стали розги для преступников в армии. Это, конечно, было варварством, я не спорю, однако когда речь заходит про тюрьмы, у сталинистов-ленинистов права голоса нет.

Кстати, для справки, в Сингапуре, который многие ставят нам в пример, телесные наказания широко применяются до сих пор. Скажу больше: если завтра в Госдуме предложат пороть розгами тех, кто сел пьяным за руль, народ полностью поддержит такую инициативу.

Страна, которою мы потеряли» не могла обеспечить население едой, армию — пулемётами и касками, поля – техникой

Русская экономика отлично справилась со снабжением населения и армии во время Первой мировой — в отличие от советской экономики, которая в 1941 рухнула. На то были три очевидные причины.

Первая — капитализм, который на порядок устойчивее жёсткой командно-плановой экономики во время войны. Вторая — здоровое, не испорченное коллективизацией сельское хозяйство и здоровая, не разрушенная ещё коммунистами система распределения продовольствия. Третья — элементарная предусмотрительность Николая II, который, в отличие от Иосифа Виссарионовича, не позволил кайзеру разгромить Францию и Россию по отдельности. Напомню, в Первую мировую мы потеряли меньше 1 миллиона человек. В Великую отечественную — 27 миллионов.

Процитирую из старой дискуссии (к сожалению, не помню уже, кто именно собрал цифры):

— на начало 1917 «отсталая Россия» выпустила больше боевых бронированных машин, чем «передовая Германия»;

— В 1914-1917 в России было выпущен 21 бронеавтомобиль на отечественном шасси и еще 197 — на импортном. Германия за тот же период произвела аж 17 единиц;

— артиллерийских систем особой мощности — 41 и 19 соответственно:

— на Восточном фронте был паритет по количеству пулеметов — 17 тыс и 16 тыс соответственно;

— аэропланов — 724 и 600.

И ещё цитата:

«Товарищ Ленин писал, что Россия оказалась в 5 раз хуже подготовленной к Первой мировой войне, чем Германия. Это я читал ещё в школе. К сожалению, в школе мне не рассказали, что в 1916 году в Германии 600’000 человек умерло просто от голода, которого в Империи тогда не было, что немцы могли бомбить только с дирижаблей, наполненных водородом, а в России была эскадра из 4 моторных бомберов с экипажами в 11 человек, и у каждого было по ручному пулемету».

У нас часто говорят, что в России якобы были проблемы с выпуском снарядов. Это не так: за исключением обыкновенных для любой крупной войны заминок и задержек, в целом поставки шли на фронт в достаточном объёме. Единственный снарядный кризис, известный историкам, наблюдался во время Первой мировой в Британии. Гуглим «Снарядный кризис 1915».

[рабочие] жили на фабриках работая за еду

Рабочие жили в домах, работали за деньги. В 1916 — в военное время, обратите внимание — средняя продолжительность рабочего дня в Петрограде составляла 10 часов. Также рекомендую перечитать роман Горького «Мать» — там неопытный и неквалифицированный рабочий с первой же получки покупает гармонь и сапоги, после чего напивается до полусмерти. Для справки: сейчас дешёвая гармонь обойдётся вам примерно в 50 тысяч рублей.

Россия не могла обеспечить население едой

В целом, могла. Но до эпохи тракторов крестьяне жили не сытно почти по всему миру, в том числе и в России. При маленьком урожае рацион резко сокращался, а в плохие годы недоедание влекло за собой эпидемии инфекционных болезней, для которых ослабшие организмы становились лёгкой добычей. Однако последний по-настоящему крупный голод в России был при Борисе Годунове, ещё до Романовых. Тогда из-за извержения вулкана Уайнапутина в Перу на пару лет ухудшился климат по всему, что привело к сильному недороду. Борис Годунов, в отличие от Сталина, пытался смягчить катастрофу, раздавая крестьянам еду, но голод всё равно был суровым.

В течение 300 лет Романовых подобных природных катастроф не было. «Голодный год» в ту эпоху означал, что крестьяне едят мало, едят плохую еду, но всё же не умирают непосредственно от дефицита калорий. Это известно как из свидетельств современников, так и из статистики, на которой легко прослеживается ровная, без значительных провалов, демографическая пирамида.

Вот после 1917 в России начался период настоящего голода. Голод 1921, 1932-1933, 1937, 1942, 1946-1947… В советских голодовках погибли более 10 млн человек (пруф). Причина, разумеется, не в том, что коммунисты устраивали голод специально — они были дураками, а не чудовищами. Просто социалистическая экономика не совместима с сельским хозяйством, а покупать для спасения крестьян зерно за рубежом Ленину и Сталину даже в голову не приходило, у них были другие приоритеты.

Россия проиграла во всех войнах начиная с Крымской.

Польское восстание — победа. Бухарские походы — победа. Адаевское восстание — победа. Искандер-кульская экспедиция — победа. Кульджинский поход — победа. И так далее, и тому подобное (ссылка).

Поражением можно с некоторой натяжкой считать только 1905 — по объективным причинам, в том числе географическим. Япония была сильным и неудобным соперником. Однако в итоге получилась скорее ничья. Напомню, что в Японии также считали мир 1905 поражением, так как Япония, в отличие от России, надорвала свои силы в конфликте, не добившись почти ничего. И, кстати, напомню, что коммунисты выступали на стороне японцев в том числе и в этом конфликте. «У пролетария нет отечества», как указали Фридрих Энгельс и Карл Маркс.

Что касается Первой мировой, то, повторюсь, на поле боя Империя выиграла. Доблестные русские войска сделали всё необходимое, чтобы сдержать и истощить немцев. К сожалению, выиграв в окопах, мы проиграли в кабинетах. В итоге Ленин захватил власть и капитулировал перед проигрывающими немцами.

Страна влезла в ПМВ с огромными долгами. Развитие было невозможно.

Темпы, которыми Россия развивалась при Николае II, даже не снились большевикам. Быстро росла экономика, быстро росло население, массово строились заводы. По числу студентов технических вузов мы делили первое-второе место с США. Даже во время войны промышленное производство в России росло, тогда как в Британии, Франции и Германии падало.

Долги вообще не были проблемой — для экономики нашего размера они не представляли никакой опасности.

Когда Ленин победил в Гражданской войне, окончательно подчинив себе тем самым Россию, в Европе выдохнули с облегчением: до революции европейцы были убеждены, что через 30-40 лет наша страна полностью подавит их своей мощью.

Подведу итог

Российская империя была одной из великих держав своей эпохи, это медицинский факт. Разумеется, у России были и проблемы, причём серьёзнейшие — к примеру, неспособность Николая II подавить внутренних врагов, которые в итоге и разрушили страну. Если копать глубже, то были проблемы и в экономике, и в армии, и много где ещё — что абсолютно нормально для любой крупной и быстро развивающейся державы.

Вместе с тем, нужно сохранять историческую объективность — особенно когда речь идёт о нашей собственной стране. Распространять старые немецкие мифы о Российской Империи времён Первой мировой столь же некрасиво, как распространять новые немецкие мифы о России периода СВО.