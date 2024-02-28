 

Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

28.02.2024, 15:04, Новости дня
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В Москве для посетителей открыто 16 домов-музеев и мемориальных квартир, в которых жили известные писатели и ученые. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в прошлом году в домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы побывали более 175 тысяч человек. Самыми популярными стали дом-музей Ивана Тургенева, музей Михаила Булгакова и музей Николая Островского, уточнил градоначальник.

Дом-музей Тургенева расположен на Остоженке. В 2018 году особняк комплексно отреставрировали и восстановили исторические интерьеры. Там размещено более 1,6 тысячи экспонатов, связанных с жизнью писателя.

Посетители музея Булгакова на Большой Садовой могут увидеть оригинальную мебель, принадлежавшую автору “Мастера и Маргариты”. В числе экспонатов – старинный секретер, за которым он работал над своим самым знаменитым романом.

На Тверской улице расположен музей Островского. В квартире сохранились личные вещи писателя, фотографии и документы.

“Каждая из 16 площадок Департамента культуры по-своему уникальна, неразрывно связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты”, – отметил Собянин.

В прошлом году отреставрировали, провели капитальный или текущий ремонт в 76 зданиях учреждений культуры. Также отремонтировано 10 библиотек


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