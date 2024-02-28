 

Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ освободили Петровское

28.02.2024, 14:55, Разное
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МО РФ официально объявило об освобождении поселка Петровское (бывшее Степовое). Фактически противник ушел оттуда раньше, но по традиции МО РФ не сообщает об освобождении города/поселка до установления полного контроля.

Само Петровское практически полностью разрушено после нескольких месяцев боев. В соответствии с указом главы ДНР Пушилина, украинские название Степовое отменяется и возвращается название, которое было у села по состоянию на май 2014 года. Так что избавляемся от Степового в постах про Авдеевское направление и пишем – Петровское.

Бои сейчас идут на окраинах Бердычей, в Орловке и Тоненьком. ВС РФ сейчас занимаются прорывом "выгодной линии обороны Сырского".

Источник: Colonel Cassad


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