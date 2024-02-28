 

Малахов назвал подарок, который идеально подходит на все случаи жизни

28.02.2024, 14:11, Разное
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Шоумен Андрей Малахов счастлив в браке с журналисткой и издателем российского журнала Elle Натальей Шкулевой с 2011 года. Свадебное торжество возлюбленных было похоже на сказку. Свои отношения пара узаконила в городе любви – Париже, в Версальском дворце. Спустя 6 лет на свет появился первенец телеведущего – Александр.

Недавно 52-летний продюсер Андрей Малахов пообщался с журналистами издания “Пятый канал”. В беседе с представителями прессы шоумен назвал подарок, который идеально подходит на все случаи жизни. По его мнению, это цветы. Звезда телепередачи “Песни от всей души” считает, что букеты вполне можно дарить даже без причины.

Андрей Малахов также рассказал журналистам издания, что лично ему не нужен повод, чтобы подарить своей супруге Наталье цветы. Телеведущему очень нравится эффект неожиданности, так как в непраздничный день получить букет мало кто ожидает.

“Под праздник это ожидаемо и не очень интересно”, – поделился своим мнением Андрей Малахов.

Ранее “Дни.ру” писали, что Андрей Малахов выдал сущность Сергея Лазарева. Оказывается, певец отказался участвовать в одном из шоу из-за скандально известной балерины Анастасии Волочковой. Артист не захотел находиться в одной студии с танцовщицей.


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