 

Курировать поставки лечебных трав из Афганистана будет правительство ЧСакт-Петербурга

28.02.2024, 13:33, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству Санкт-Петербурга разработать проект торгового соглашения с Афганистаном, в рамках которого планируется осуществлять поставки афганских трав и фруктов в обмен на российскую нефть.

Как отмечается в пояснительной записке, выбор Петербурга как города-куратора российского-афганских отношений не случаен – на восточном факультете СПбГУ уже около ста лет работает один из ведущих отечественных центров афгановедения, а Северную столицу и Афганистан связывают многолетние и продуктивные торговые связи.

– Ещё в восьмидесятые годы на ленинградских прилавках продавались афганские пряности, лечебные травы и сладости. К сожалению, большинство контактов были потеряны после распада СССР, но в наших силах их возродить, – заявил заместитель декана восточного факультета СПбГУ.

В рабочую группу по подготовке соглашения войдут востоковеды, чиновники и представители бизнеса. Специалисты подготовят дорожную карту и уже в конце 2022 года петербуржцы смогут приобрести афганскую продукцию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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