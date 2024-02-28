 

Хорошо знаете историю России? Этот тест для вас!

28.02.2024, 13:20, Новости дня
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Любите Россию и считаете себя настоящим патриотом? Значит вы хорошо разбираетесь в истории страны. Попробуйте пройти новый тест, подготовленный “Дни.ру”, и проверить свои знания.

Вас ждут интересные вопросы, посвященные современной России, СССР, Российской империи и Руси. Тест состоит из десяти вопрос. Правильный ответ только один, будьте внимательны!

Справились с историей? Значит пора переходить к географии! Вас ждет еще один интересный тест от “Дни.ру”.


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