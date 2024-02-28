Кукурузный крахмал и гвоздика: домашняя маска из двух ингредиентов для устранения морщин-марионеток

Многим женщинам приносят огорчения появляющиеся возрастные изменения. Особенно расстраивают так называемые морщины-марионетки, которые еще называют складками скорби. Они почти вертикально отходят от уголков губ в сторону подбородка. Даже слабо выраженные, они придают лицу недовольный и усталый вид. Если вовремя не принять меры, складки будут все более выраженными.

Чтобы сделать морщины-марионетки менее заметными, можно использовать домашнюю маску, которая готовится на основе двух обычных ингредиентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки. Речь идет о кукурузном крахмале и гвоздике. Эта простая, но очень эффективная маска хорошо подтягивает лицо и разглаживает морщины.

Причины морщин-марионеток

Из появление связано с тем, что с возрастом количество коллагена, вырабатываемого организмом, постоянно уменьшается. Коллаген – это белок, который отвечает за поддержание упругости и эластичности кожи.

Кожа вокруг губ очень тонкая, поэтому быстро достаточно обезвоживается и теряет упругость и эластичность. По этой причине очень важно для омоложения лица получать натуральный коллаген. К счастью, этого можно добиться с помощью ингредиентов, которые есть дома на кухне, таких как гвоздика и кукурузный крахмал.

Антивозрастные ингредиенты

Кукурузный крахмал – дешевый продукт, который поможет омолодить лицо, так как обладает подтягивающим действием. Кукурузный крахмал подтягивает кожу лица и разглаживает мимические морщины за счет высокого содержания витаминов С и Е, которые помогают вырабатывать коллаген.

Гвоздика часто используется для приготовления масок против морщин, так как это очень дешевый и эффективный ингредиент для омоложения кожи. Гвоздика содержит витамины Е, С и Е, которые помогают регенерировать мертвые клетки и активировать естественный коллаген в коже. Кроме того, она богата магнием, который помогает сохранить имеющийся в коже коллаген.

Домашняя маска с кукурузным крахмалом

Ингредиенты:

гвоздика – 1 ст. ложка; кукурузный крахмал – 1 ст. ложка; вода – 250 мл; витамин Е – 1 капсула.

Как сделать:

В подходящую емкость вылить воду, вскипятить, добавить кукурузный крахмал и гвоздику. Постоянно помешивать, пока не загустеет. Переложить полученное средство в стеклянную банку и дать остыть.

Как использовать:

Нанести домашнюю маску на лицо, уделяя особое внимание области вокруг рта. Оставить на 15 минут. Смыть теплой водой. Повторяйте эту омолаживающую процедуру каждый вечер.

Первый результат можно будет увидеть уже через три: морщины-марионетки станут менее заметными. Если постоянно применять эту маску, кожа на лице станет свежее и моложе.