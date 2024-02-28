Интернет-ресурсам придётся ретушировать фотографии иностранных агентов

Постановлением министерства информации с 1 марта 2024 года вводится новый порядок информирования граждан о лицах, признанных Минюстом РФ иностранными агентами.

Согласно документу, ужесточаются требования к владельцам интернет-ресурсов при демонстрации контента с такими лицами.

Сервисы обяжут соответствующими текстовыми или звуковыми сообщениями предупреждать пользователей об опасности ознакомления с «иноагентскими» видео, фото и аудио. Требования будут актуальными как для любого изображения в публикациях, так и для поисковой выдачи.

– Изображения иностранных агентов считаются социально опасными, прежде всего для несовершеннолетних – чтобы они ни в коем случае не переходили по таким ссылкам, необходимо их ретушировать при любом запросе, как это делается, например, с порнографическим контентом, – пояснил замминистра информации Бронислав Михневич.

За несоблюдение санкций надзорным органом предусмотрено наложение штрафов, вынесение предупреждений нарушителям и даже блокировка ресурсов.

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