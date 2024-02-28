 

Интернет-ресурсам придётся ретушировать фотографии иностранных агентов

28.02.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Постановлением министерства информации с 1 марта 2024 года вводится новый порядок информирования граждан о лицах, признанных Минюстом РФ иностранными агентами.

Согласно документу, ужесточаются требования к владельцам интернет-ресурсов при демонстрации контента с такими лицами.

Сервисы обяжут соответствующими текстовыми или звуковыми сообщениями предупреждать пользователей об опасности ознакомления с «иноагентскими» видео, фото и аудио. Требования будут актуальными как для любого изображения в публикациях, так и для поисковой выдачи.

– Изображения иностранных агентов считаются социально опасными, прежде всего для несовершеннолетних – чтобы они ни в коем случае не переходили по таким ссылкам, необходимо их ретушировать при любом запросе, как это делается, например, с порнографическим контентом, – пояснил замминистра информации Бронислав Михневич.

За несоблюдение санкций надзорным органом предусмотрено наложение штрафов, вынесение предупреждений нарушителям и даже блокировка ресурсов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Курировать поставки лечебных трав из Афганистана будет правительство Петербурга

28.02 / Кукурузный крахмал и гвоздика: домашняя маска из двух ингредиентов для устранения морщин-марионеток

28.02 / Печень трески и сельдь укрепляют кости благодаря витамину D

28.02 / Новые часы OnePlus Watch 2: Двойные возможности для современного пользователя

28.02 / Поставки из КНР растут неравномерно и покрывают не весь спрос

28.02 / В 2023 году правоохранительные органы вернули работодателям 32 тысячи беглых испольщиков

28.02 / Мнение: О беде новой пассии Путина… Уже измена?

28.02 / Маленький лес, где очень часто видят НЛО, йети и светящиеся шары

28.02 / Женщины получают больше пользы от тренировок, чем мужчины

28.02 / Мнение: Финал истории Назгула

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика