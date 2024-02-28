Представитель профсоюза польских фермеров – с границы с Украиной мы не уйдём, пока нас не начнут воспринимать всерьёз

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Закрытие границы и «Зелёный переход» ЕС — именно эти два вопроса польскому правительству предстоит решить, чтобы они смогли разблокировать границы с Украиной, говорит член Независимого самоуправляемого профсоюза частных фермеров Станислав Андерс. В беседе с Telewizja Republika он признаёт, что польские власти не относятся к фермерам всерьёз, а также указывает на крайне плохую координацию с другими профсоюзами.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Я докладываю с передового поста Telewizja Republika. Со мной господин Станислав Андрерс — член президиума Независимого самоуправляемого профсоюза частных фермеров «Солидарность».

СТАНИСЛАВ АНДЕРС, член Независимого самоуправляемого профсоюза частных фермеров: Я Вас тоже сердечно приветствую, господин редактор.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Здесь также господин Адриан Янчук, Поморская сельскохозяйственная палата, я Вас сердечно приветствую. Сначала я хотел Вас спросить, этот протест фермеров, который через мгновение пройдёт около нас, который будет направляться в штаб-квартиру премьер-министра Польши, которого сегодня нет в Варшаве. Вы, будучи представителем профсоюзов считаете, что с вами серьёзно разговаривают, что вас слушают, что к вам вообще серьёзно относятся?

СТАНИСЛАВ АНДЕРС: Господин редактор и все наши зрители, я скажу следующее: к нам относятся не особо хорошо, потому что хотя мы и выступаем единым фронтом, тем не менее ситуация стала выходить из-под контроля: каждая группа делает это снизу, это всё поделилось на разные фрагменты. Мы просили, чтобы была какая-либо координация. По крайней мере синдикальные союзы как и те, которые заседают в граничной компании КОП «Кожец», там где принимаются решения на уровне ЕС, чтобы мы это согласовывали. Это несколько вышло из под контроля. Давайте не будем себя обманывать. Присоединились другие организации. Просто-напросто можно сказать, что они сейчас делают грязную работу. Например, то что случилось сегодня, у нас есть слухи, это ещё не проверенная информация. То есть, часть организации, по всей видимости, готовит соглашение и сегодня они направляются туда, чтобы передать это соглашение. Это, как нам известно, «Обманутая деревня», это господин Общепольское соглашение профсоюзов и какой-то институт, который занимается пушным звероводством.



И скорее всего, это они подготовили к этой сегодняшней встрече в Варшаве, организованной Общепольским соглашением профсоюзов. Мы за этим наблюдаем. Не участвуем, а именно наблюдаем. И сегодня должна быть подписана в парламенте, у господина спикера какая-то петиция. Нем неизвестно, почему у спикера, потому что он не решает эти вопросы. Об этом решает польское правительство, господин премьер-министр, которого, кстати, сегодня нет. Мы идём вперед. Поэтому нам сложно это понять. Но мы наблюдаем, смотрим за тем, что происходит. Мы слышали, что после сегодняшнего дня товарищи должны были разойдись с границы и внутри страны. Мы придерживаемся позиции, что в никоем случае мы не уходим с границы с Украиной, не уходим с дорог, мы не уходим с границы в Щветско.



Для нас это очень большой приоритет, пока не будут приняты два конкретных решения — закрытие границы и вопрос «Зелёного перехода» ЕС. Пока эти два вопроса не будут решены польским правительством, и пока мы не приступим к переговорам, потому что нам предстоит решить много вопросов, то мы придерживаемая следующего мнения — не может быть и речи о подписании нашими оппонентами различных решений. Подавать петиции, другие вопросы — пожалуйста, в этом вопросе мы единомышленники, потому что мы тоже подаём, у нас этих вопросов под достатком. Однако не может быть никакой речи о подписании сегодня какого-либо соглашения.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2024 года.