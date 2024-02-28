 

Печень трески и сельдь укрепляют кости благодаря витамину D

28.02.2024, 10:20, Разное
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Костная масса играет важную роль в здоровье человека, а ее укрепление начинается с детства и молодости, когда процессы формирования костей превышают разрушение. Пик костной плотности достигается к 30 годам, но после 40 начинается ее постепенное снижение, а после 50-55 лет риск остеопороза значительно возрастает.

Основные элементы профилактики ослабления костей и остеопороза – это достаточное потребление кальция, витамина D и высококачественного белка. По мнению врачей Малышевой и Гандельмана, печень трески и сельдь благоприятно воздействуют на кости благодаря витамину D и богатому содержанию белка. Касаясь продуктов, богатых кальцием, специалисты рекомендуют включать в рацион твердый сыр, кунжут и сушеный базилик. Витамин К также играет ключевую роль в формировании костей, и здесь зелень становится лидером: петрушка, капуста кейл и кресс-салат.

Для укрепления костной массы также важна физическая активность. Адекватные физические нагрузки стимулируют клетки костей к обновлению костной ткани.

Таким образом, правильное питание, включающее в себя необходимые витамины и минералы, а также активный образ жизни, способствуют здоровью костей и предотвращению остеопороза.


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