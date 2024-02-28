Новые часы OnePlus Watch 2: Двойные возможности для современного пользователя

Компания OnePlus представила новые гибридные смарт-часы Watch 2, оснащенные двумя чипами и двумя операционными системами. Об этом пишет портал GSMArena.

Технология Dual Engine объединяет мощный Snapdragon W5 на базе Wear OS и энергоэффективный BES2700 с RTOS. Часы обладают 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Dual Engine предлагает два режима работы: интеллектуальный и энергосберегающий. В интеллектуальном режиме доступны приложения Google, такие как Maps, Assistant и Wallet, обеспечивая автономность до 100 часов при обычном использовании и до 48 часов при активном. В энергосберегающем режиме смарт-часы могут работать до 12 дней, предоставляя функции отслеживания сна, сердечного ритма, спортивные режимы и возможность совершать звонки.

OnePlus Watch 2 оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466х466 пикселей и частотой обновления 60 Гц, защищенным сапфировым 2,5D-стеклом. Максимальная яркость экрана составляет 1000 нит.

Часы также предлагают функции мониторинга уровня кислорода в крови и стресса, а также отслеживание более 100 видов спортивных активностей. Они защищены по стандартам 5 АТМ и MIL-STD-810H. Среди других характеристик – GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, акселерометр, гироскоп, барометр и датчик освещенности.

Часы доступны в двух цветах: Radiant Steel и Black Steel, и поступят в продажу 4 марта по цене $300 (около 27,6 тыс. руб.).