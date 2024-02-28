 

Поставки из КНР растут неравномерно и покрывают не весь спрос

28.02.2024, 10:20, Разное
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Аналитики обращают внимание на изменения в структуре импорта РФ за 2023 год. Согласно данным, доля развитых стран в общем импорте сократилась с 47% до 17%, в то время как доля Китая увеличилась с 27% до 45%. Экономисты предупреждают о рисках, связанных с такой высокой концентрацией поставок из одной страны.

По анализу “зеркальных” данных статистики Евростата и Главного таможенного управления Китая, импорт РФ практически вернулся к докризисным уровням. Это произошло за счёт роста импорта из Китая на 53% и из прочих “нейтральных” стран на 31%, что почти компенсировало сокращение импорта из “недружественных” стран на 66%.

Однако процесс сжатия и роста поставок происходил неравномерно. Заметные изменения наблюдались в поставках техники. Прямые поставки из ЕС практически прекратились, однако замещение китайскими товарами наблюдается лишь в части тракторов и легковых автомобилей. Рост поставок частей и комплектующих остается слабым, что указывает на ограниченные успехи в локализации производства и сборки китайских автомобилей.

Высокая концентрация импорта из Китая влечет за собой значительные риски в случае торговых споров, так как Китай обладает сильной переговорной позицией. Для снижения этих рисков необходимо диверсифицировать внешнюю торговлю и создавать альтернативные пути расчетов.

В контексте экспорта также отмечается снижение доли “недружественных” рынков и рост доли Китая. В целом товарооборот с “недружественными” странами стал практически сбалансированным, в то время как товарооборот с Китаем также приблизился к сбалансированному состоянию.


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