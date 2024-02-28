В 2023 году правоохранительные органы вернули работодателям 32 тысячи беглых испольщиков
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По итогам 2023 года правоохранительные органы помогли работодателям вернуть 32408 беглых испольщиков, ещё 10282 человека сейчас числятся беглецами, следует из статистических данных. Возбуждены тысячи дел о бессрочном сыске.
В отдельных случаях ОМОН был вынужден прибегнуть к силе. Так, в долине Дона была обнаружена станица, организованная московскими рестораторами, сбежавшими из кофеен и лунжей на Патриарших прудах, не отработав барщину. Атаман Фёдор Чудин попытался оказать организованное сопротивление, устроив дымовую завесу из кальянного дыма и атаковав силовиков зажигательными смесями из текилы и джина. Бунт был жестко подавлен, а его зачинщики получили по 10 лет каторжных работ в столовых РЖД и Росавтодора.
Как отмечается в сводке, около 55% всех сбежавших были пойманы на Дону, еще около 30% – в верховьях Яика. В полиции указывают, что беглецы планировали вступить в «организованные преступные группы и разбойничьи шайки», а также примкнуть к различным «бунтовщикам и смутьянам».
Подавляющее большинство беглых испольщиков, задолжавших оброк работодателям, составляют высококвалифицированные IT-специалисты (49,8%), барбершоперы (18,2%), СММ-специалисты (13,0%), дизайнеры (10,7%), баристы (5,2%) и юристы по санкционному праву (4,0%). По словам работодателей, многие из разыскиваемых пребывают в неоплатном долгу перед сюзереном.
– Пять десятков лиходеев кодили последние месяцы на наших рабочих местах для своих фриланс-заказов, уделяя хозяйским проектам не более 11 часов в день. Ни оброку, ни барщины уплочено так и не было, – возмущается представитель акционеров «Яндекса» Илимдар Абляев.
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