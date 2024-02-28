В 2023 году правоохранительные органы вернули работодателям 32 тысячи беглых испольщиков

По итогам 2023 года правоохранительные органы помогли работодателям вернуть 32408 беглых испольщиков, ещё 10282 человека сейчас числятся беглецами, следует из статистических данных. Возбуждены тысячи дел о бессрочном сыске.

В отдельных случаях ОМОН был вынужден прибегнуть к силе. Так, в долине Дона была обнаружена станица, организованная московскими рестораторами, сбежавшими из кофеен и лунжей на Патриарших прудах, не отработав барщину. Атаман Фёдор Чудин попытался оказать организованное сопротивление, устроив дымовую завесу из кальянного дыма и атаковав силовиков зажигательными смесями из текилы и джина. Бунт был жестко подавлен, а его зачинщики получили по 10 лет каторжных работ в столовых РЖД и Росавтодора.

Как отмечается в сводке, около 55% всех сбежавших были пойманы на Дону, еще около 30% – в верховьях Яика. В полиции указывают, что беглецы планировали вступить в «организованные преступные группы и разбойничьи шайки», а также примкнуть к различным «бунтовщикам и смутьянам».

Подавляющее большинство беглых испольщиков, задолжавших оброк работодателям, составляют высококвалифицированные IT-специалисты (49,8%), барбершоперы (18,2%), СММ-специалисты (13,0%), дизайнеры (10,7%), баристы (5,2%) и юристы по санкционному праву (4,0%). По словам работодателей, многие из разыскиваемых пребывают в неоплатном долгу перед сюзереном.

– Пять десятков лиходеев кодили последние месяцы на наших рабочих местах для своих фриланс-заказов, уделяя хозяйским проектам не более 11 часов в день. Ни оброку, ни барщины уплочено так и не было, – возмущается представитель акционеров «Яндекса» Илимдар Абляев.

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