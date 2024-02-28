Бывший врач президента США – Байден не справляется с функциями главкома — а Остину пора в отставку

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Состояние здоровья президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина превращает их в угрозу для нацбезопасности США, заявил в интервью Fox News член палаты представителей США и бывший президентский врач Ронни Джексон. По мнению Джексона, Байден уже не может отвечать за ядерный арсенал Америки, а Остин, поставивший страну под удар своей тайной госпитализацией, должен уйти с поста.

РОННИ ДЖЕКСОН, член палаты представителей от штата Техас, бывший президентский врач: В нашем министерстве обороны есть одна главная проблема — да и остальных правительственных структур она, честно говоря, тоже касается: люди в высших эшелонах власти отказываются брать на себя ответственность за случившееся. И, как мне кажется, ему (министру обороны США Ллойду Остину. — ИноТВ) теперь уже впору подавать в отставку.

Американские граждане потеряли доверие к министру обороны. Началось всё с катастрофически организованного вывода войск из Афганистана — ведь там погибли тринадцать американцев, а ещё мы бросили военного снаряжения и оружия стоимостью во многие миллионы долларов, и их теперь применяют против нас же: я не так давно беседовал с нашим союзником, который по-прежнему участвует в борьбе против «Талибана»* и ИГИЛ**, и те сейчас пользуются нашими приборами ночного видения и нашим стрелковым оружием.

В общем, ситуация уже давно ужасная, и хорошим лидером Остин себя не показывал. И нужно заметить, что у него ведь важная роль, а он поставил нашу безопасность под удар.



В тот день, когда обнародовали доклад Хёра (спецпрокурор США, который занимался расследованием в отношении Джо Байдена по вопросу секретных документов, которые он забрал к себе домой после ухода с должности вице-президента. — ИноТВ), мне один человек задал много вопросов по поводу когнитивных способностей Байдена. Человек очень переживал и спрашивал: «А он вообще может отвечать за наши ядерные средства и за стратегию ответного удара?». И я ответил: «Конечно». А человек тогда сказал: «Умоляю, скажите мне, что он не один за всё в ответе, что есть какие-то сдержки и противовесы». И определённые сдержки и противовесы действительно есть, но ведь времени на ответ будет очень мало, считанные минуты — а помимо президента участвовать в принятии соответствующих решений будет как раз министр обороны.



А у нас была ситуация, когда министр был в больнице. То есть, у нас верховным главнокомандующим является человек, которому то ли хватает когнитивных способностей, чтобы сделать, то, что нужно сделать, и принять все эти решения, то ли нет — я вот считаю, что нет, — а сверх того у нас ещё и министр обороны пропал без вести, и никто не знает, где он есть, и что вообще творится.



Это — верный путь к беде. Это — угроза для страны и серьёзная проблема для её нацбезопасности.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2024 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.