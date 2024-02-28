Мнение: О беде новой пассии Путина… Уже измена?

Быть девушкой Джеймса Бонда главного мачо страны — не только лишь почётно. Это ещё и обязывает. На этом уже не одна блондинка погорела. Даже если исходно была шатенкой.

А вообще, конечно, странные дела творятся в этих верхах. И настроения — ещё страннее.

В общем, Хьюстон Владимир, у нас проблемы! ©

И, к сожалению, часто бывает что к кукольной внешности прилагаются такого же качества мозги. Даже если «девочка» из хорошей семьи (и давно уже не девочка).

Екатерина «Катя» Мизулина, дочь среднего учёного и бывшего сенатора, которую околокремлёвская молва записала с новые увлечения Сами-Знаете-Кого, стала прокалываться на мелочах. Слишком часто.

Во-первых, у неё проявляется очень неоднозначно сотканный образ. Хотя там явно работает команда и работает не за бесплатно. С одной стороны, она как будто nepo baby, как дочка сенатора: дорогие наряды, бизнес-класс, бриллианты на каждый день… Но одновременно с внешним видом коммерчески успешной селебрити, Катя Мизулина учит молодёжь традиционным ценностям. И стоя в серёжках недешёвого западного бренда, рассказывает жалостливые истории, как ей в 1996-1997 году не хватало денег на бананы. Хотя именно этот тропический фрукт потреблялся в те годы дорогой беднотой.

Тут она, конечно, подставляется. Сейчас наверху действует негласный жёсткий запрет на демонстрацию сверхпотребления и роскоши. А Мизулина-младшая выглядит стилистически совсем не как воплощение скромности или умеренности. Некоторые уже шутят, что она куда более имиджево схожа с гостями голой вечеринки, чем с посетителями той же Госдумы.

Во-вторых, Катя Мизулина регулярно полунамекает на странную дружбу с Ярославом Дроновым (проект SHAMAN), который вроде как официально женат. Да, в шоу-бизнесе взаимная раскрутка аккаунтов через полунамёки на возможный интерес — дело обычное. Но в консервативной российской политике опять-таки есть рекомендация не высвечивать подробности частной жизни, если они противоречат консервативным ценностям. И тем более — когда… ну, вы поняли.

В-третьих, Екатерина Мизулина явно спешит влезть в политическую карьеру, пользуясь сами-знаете-чем. И даже претендует на известную независимость ввиду известности. Но тут тоже возникает неудобный вопрос. Если поляну защиты «традиционных ценностей» подминает под себя девушка, эти ценности публично и внешне нарушающая, то как ей можно верить? А «её» партии — можно?

Некоторые скажут, что «небольшие» отступления от традиционных ценностей с лихвой перекрываются гигантские патриотизмом. Однако осадок остаётся. И вопрос не снимается. Почему защитница россиян от тлетворного Запада, на деле так истово с ними борется, бряцая Cartier и поднимая на щит очередной Louis Vuitton?

Опять же «Джеймсу Бонду» вся эта головная боль — зачем?

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