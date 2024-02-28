Подальше от Украины и Газы — у саммита G20 в Сан-Паулу другие приоритеты

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Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине оказывают большое влияние на мировую экономику, пишет Bloomberg. Но организаторы грядущего саммита «Большой двадцатки» в Бразилии предлагают сместить фокус внимания с них на среднесрочную повестку дня.



AP

В Бразилии на этой неделе пройдёт саммит Большой двадцатки. Страны рассчитывают обсудить на нём амбициозные планы по борьбе с неравенством и изменением климата, пишет Bloomberg. Министры финансов заинтересованы в решении вопросов торгового и корпоративного налогообложения. Руководители центральных банков хотят обсудить трансграничные денежные потоки и глобальную борьбу с инфляцией. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назвала встречу в Сан-Паулу «важной возможностью сместить фокус с устранения последствий от идущих друг за другом потрясений на среднесрочную повестку дня».

Но проблема в том, пишет автор статьи, что всё более разделённому миру становится трудно заглянуть за рамки идущих сейчас потрясений, особенно потому, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке усугубляют раскол между богатыми и развивающимися странами.

Насколько эти конфликты разделяют мир, видно даже на примере самой Бразилии: если президент Бразилии Лула да Силва сравнил поведение Израиля с нацистской Германией, то предшественник Жаир Болсонару был изображён на митинге протеста целующим израильский флаг.

Конфликт на Ближнем Востоке пока не оказал значительного влияния на мировую экономику, отмечает автор статьи. Но ситуация ещё может измениться, если вырастут цены на нефть или если судоходству в Красном море будут мешать новые атаки. А вот война на Украине для многих представляет гораздо большую проблему, пишет автор статьи.

Война на Украине ударила по мировой экономике, которая ещё не оправилась от шока пандемии. Выросли цены на энергоносители и продукты питания, это сильнее всего сказалось на самых бедных странах, которым приходится импортировать основные продукты питания и которые теперь оказались в глубокой долговой яме. Вопрос о том, как им помочь, по ожиданиям экспертов, должен стать ключевым на саммите «Большой двадцатки».

США и Китай — две крупнейшие экономики мира и лидеры конкурирующих блоков — уже обсуждают новые меры по предотвращению волны дефолтов в развивающихся странах. При этом США и Китай занимают противоположные позиции как в украинском, так и в ближневосточном конфликтах. Это указывает на ключевую задачу, стоящую перед экономическими лидерами в Сан-Паулу: как выделить области, по которым они могут прийти к согласию, и найти цивилизованный способ договориться.

В частности, организаторы планируют, что страны Большой семёрки примут отдельную декларацию, где будут заявления по Украине. В таком случае в коммюнике Большой двадцатки удастся согласовать другие темы. Возможно, это заключительное заявление Большой двадцатки будет относительно коротким и мягким: изначальный его проект состоял из трёх страниц. А может быть, там появятся некоторые дополнительные вопросы по торговле и долгам.

Глава МВФ Георгиева отметила, что распространение военного конфликта может привести к ещё большей фрагментации: в 2023 году было введено почти в три раза больше мер по ограничению торговли, чем в 2019 году. «Ни одна страна не выиграет от раскола мировой экономики на блоки, — сказала она. — Восстановление веры в международное сотрудничество имеет решающее значение».