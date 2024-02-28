Маленький лес, где очень часто видят НЛО, йети и светящиеся шары

В штате Массачусетс, США, возле городка Леоминстер, есть участок леса, протяженностью всего 5 миль, буквально “под завалку” напичканный сверхъестественными вещами.

На протяжении десятков лет люди постоянно сообщают о наблюдении тут светящихся шаров, блюдцеобразных НЛО и огромных волосатых бигфутов. Также тут очень часто непонятно от чего ломаются автомобили, а некоторые люди пропадают бесследно.

По словам местных жителей, все началось еще в 19 веке, когда посещающие лес охотники начали рассказывать истории о странном звере, не похожем не на одно обычное животное. Но первый достоверно зафиксированный случай произошел лишь в 1950-х годах.

Тогда один из мужчин пришел в паб очень взволнованным и заявил, что он только что столкнулся с лесным монстром лицом к лицу и что он сейчас снова пойдет в лес, чтобы поохотиться на него и привезти в город его тушу. Он взял ружье, ушел и …больше его никто не видел ни живым, ни мертвым.

Когда полиция пыталась найти его, они лишь обнаружили на окраине города его пустую машину с включенными фарами.

С тех пор количество наблюдений всевозможных странностей в лесу Леоминстера лишь увеличивалось и в конце концов это место прозвали “Страной монстров”. А одна из туристических троп носит соответственное название “Тропа страшного леса” (Spooky forest trail).

Иногда людям везло и они добывали доказательства того, что тут в самом деле водятся бигфуты. На фото ниже отпечаток огромной стопы человекоподобного существа, найденный в лесу в 2010 году.

66-летний Ронни Ле Блан, выросший рядом с Леоминстером, один из тех, кто своими глазами видел “лесного монстра”. Было ему тогда всего 11 лет и с того дня он поставил перед собой задачу докопаться до сути этого явления.

“Я думаю, что из-за того, что эти вещи происходили со мной лично, это породило навязчивую идею, что мне нужно узнать больше об этом”, – говорит он.

По мнению Ле Блана, бигфуты и светящиеся шары каким-то образом тесно связаны друг с другом, потому что некоторые очевидцы видели, как волосатые монстры держали такие шары в лапах.

Ле Блан говорит, что он лично за последние годы видел летающие шары по меньшей мере девять раз. Другие жители тоже их видели и некоторые даже были засняты на видео.

На этом видео, снятом в 2022 году, летят сразу три огненных шара, причем, по словам автора видео Кори Туриньи, двигались они совершенно бесшумно и скорость у каждого была своей. Один летел чуть быстрее других, другой медленнее.

“По моим оценкам, они находились примерно в ста футах над уровнем верхушек деревьев. Они на некоторое время останавливались в строю, а затем одни отделялись и направлялись на Запад, а другие шли над горной местностью”, – рассказывает Кори Туриньи.

На еще одном видео видно яркий шар, похожий на метеорит. Но метеорит ли это? Может быть НЛО?

Самое массовое наблюдение НЛО в этих местах пришлось на 1967 год. Тогда десятки человек сообщали о наблюдении НЛО над прудами и озерами, а одна женщина рассказала, что видела, как НЛО вынырнул из водохранилища. В тот же год люди также часто сообщали о наблюдениях йети.

Одна из жительниц Леоминстера и вовсе рассказывала, что в 1967 году ее прямо из дома похитили инопланетяне, а дом ее стоял совсем рядом с лесом “Страны монстров”.