Женщины получают больше пользы от тренировок, чем мужчины

Проведенное в США исследование выявило интересные отличия в реакции женщин и мужчин на физические нагрузки. По его результатам, женщины получают значительно большую пользу для здоровья от физической активности, чем мужчины.

Исследование, проведенное Институтом сердца Шмидта в Калифорнии, охватило 400 000 взрослых участников, чья физическая активность отслеживалась с 1997 по 2019 год. Результаты исследования показали, что даже при меньшем объеме физических нагрузок женщины снижают вероятность смерти от любой причины на 24%, в то время как у мужчин это снижение составляет всего 15%.

Оказалось, что женщины, занимающиеся умеренной физической активностью всего лишь один раз в неделю, достигают значительного снижения риска смерти. С другой стороны, мужчины получают максимальный эффект в выживаемости после пяти часов кардиотренировок.

Интересно, что женщины также достигают значительного прогресса в выживаемости после одного еженедельного занятия атлетикой, в то время как у мужчин для этого требуется три занятия в неделю.

Исследователи предполагают, что различия в реакции на физическую активность между полами могут быть связаны с особенностями сердечно-сосудистой системы. По их мнению, меньшая масса тела у женщин может ограничивать способность кровеносных сосудов расширяться, что заставляет сердце работать более интенсивней во время тренировок.

Это открытие поможет разработать индивидуализированные программы тренировок, учитывающих биологические различия между полами и продлить свою жизнь.