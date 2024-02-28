Мнение: Финал истории Назгула

Но вот финал той истории – уже совсем не про ресентимент! У хорошего автора всегда найдется опрокидывающий поворот, дающий по морде сразу всем – и “западникам”, и “зетникам”. За что и любим. Итак, финал истории про “Электрон”:

“ – А теперь, – как ни в чем, ни бывало, повернулся к солдатам оратор (и когда он ухитрился свою тарелку опустошить?), – самая мякотка! У норвежцев, к тому времени, уже имелся приказ “стрелять на поражение”. С самого верха… Там, тоже военные. Тоже дисциплина. Что сделал командир “Тромсё” Ярле Видеволд, получив прямое указание расстрелять из пушки мирный рыбацкий траулер? – вот теперь я знаю, что это такое, “звенящая тишина”…

– Ну? – выдохнул кто-то самый нетерпеливый…

– Он официально доложил, что “после пристрелки пушку заклинило и вести из неё огонь нельзя”. Поставил крест на своей карьере военного моряка и вылетел со службы. У человека была совесть. Он русских рыбаков пожалел” (Назгул, Деревянный хлеб).

Военный отказался стрелять по приказу! Непрост этот Назгул, непрост…