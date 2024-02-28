Мнение: «Крутые мужики» в школе, штрафы родителям за буллинг и травля учителей за фото

1. В российских школах серьёзный половой дисбаланс: женщин-учительниц много, а мужчин-учителей крайне мало. Недавно внимание на эту проблему обратил Владимир Путин (ссылка):



Президент России Владимир Путин заявил, что следует привлекать «побольше крутых мужиков» к работе педагогами в школах. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе поездки в Нижний Тагил Путин посетил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой учился поэт Булат Окуджава. Директор образовательного учреждения Галина Масликова во время осмотра кабинета ОБЖ сообщила, что среди учителей есть

«увлеченный педагог», который после окончания института прошел службу в армии, а с детьми он работает уже 12 лет.

Масликова добавила, что педагог также координирует работу Юнармии. «В общем он такой крутой-крутой»», отметила она. По словам директора школы, учитель также занимается туризмом и «все у него складывается». В ответ Путин призвал привлекать на работу в школы «побольше крутых мужиков».

«Надо побольше крутых мужиков в школы, правда?» — пошутил российский президент.

Вопрос серьёзный: мы — это среднее арифметическое людей, с которыми мы общаемся больше всего (мы постепенно становимся похожи на них, а они — на нас). Учитель — важная фигура для школьника, так что для нормального воспитания учителя-мужчины тоже необходимы, хотя бы процентов 30 от общего состава.

Даже если говорить только о формальной стороне обучения, то, согласно исследованиям, люди заметно лучше запоминают информацию, полученную от людей, которые им нравятся (ссылка). Причём речь идёт даже не о физической привлекательности человека, а о его привычках, хобби, убеждениях и так далее. Из этого можно сделать вывод, что лучше разбавлять учительские и преподавательские коллективы достаточно разными людьми – один человек нравиться всем едва ли может, но если люди будут разными, каждый ученик сможет найти себе любимого учителя.

Конкретизирую. Юнармия — очень важная штука. Однако в школах полно ребят, которые вложили свои очки не в силу и ловкость, а в интеллект. Они тоже будут с кого-то брать пример, и если такого примера не будет в школе, то пример найдётся на Ютубе, в Тиктоке, на форумах аниме и в тому подобных местах. Будет ли этот пример положительным? Не факт. Как минимум по той причине, что Ютуб принадлежит не нам, так что иноагентов там чаще рекламируют, чем банят.

2. В Госдуме предлагают наказывать родителей школьников, которые организуют травлю других детей, а самих таких школьников исключать (ссылка):



В Госдуме предложили штрафовать родителей детей, уличенных в буллинге. Об этом рассказал автор предварительной версии законопроекта о снижении подростковой агрессии, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев «Парламентской газете».

По словам парламентария, россияне должны нести ответственность за провинность своих детей. Для этого нужно определиться с понятием буллинга, отметил он. «На наш взгляд, буллинг — это систематическая травля, психологическое и физическое насилие над человеком или группой лиц как в офлайне, так и в интернете», — предложил законодатель трактовку термина.

Сейчас с травящими сверстников школьниками практически невозможно провести профилактическую работу, подчеркнул Метелев. Новый закон позволит устранить этот пробел в законодательстве, продолжил он. В частности, депутат предложил предусмотреть для школ возможность отчислять обижающих других детей учеников. «Участвующий в травле подросток должен понимать, что в конце концов может быть исключен», — резюмировал парламентарий.

Замечу на это две неочевидных вещи, которых в процитированном фрагменте нет. Первое: в большей части случаев травля идёт по инициативе учителей. Почти всегда — при молчаливом их одобрении. Второе: институт наказания тех, кто срывает учебный процесс, совершенно необходим, если мы хотим получить минимально качественное образование. Исключение — рабочий вариант, однако всё же разумно было бы ввести линейку более мягких наказаний, а исключать только тех, на кого более мягкие наказания не подействовали. Совсем уж отмороженных школьников мало. Основной массе будет достаточно символического удара линейкой по пальцам, чтобы тут же скорректировать своё поведение. В чём конкретно этот удар линейкой по пальцам будет заключаться — в «заключении» в штрафной кабинет на один день или в принуждении к многочасовому переписыванию Достоевского на школьную доску — уже не так важно.

3. Травят иногда и учителей. Не так жёстко, как в США, где двоечники могут подойти к учителю с ножом в руке, но всё же достаточно серьёзно, чтобы учитель не мог решить проблему сам. Блог инженера-нефтяника пишет (ссылка):

Прочитал очередную возмутительную новость про “учителя в купальнике”. Так я называю новости, в которых происходит вторжение в частную жизнь учителей. Марину Олеговну, учительницу из Новосибирска, заставили убрать из соцсети фотографии “интимного характера”. <…>

Это же жуткий разврат <…> Обычные домашние фотографии любой гетеросексуальной пары. Кем надо быть, чтобы увидеть в них какое-то непотребство? Даже нет пресловутых фото в купальнике (хотя что в этом зазорного?). И это не физрук, который целуется с трудовиком (это был бы номер). По таким основаниям можно поставить на вид и заставить удалить практически все фотографии семейных пар в Интернете.

Я не понимаю, кто вообще пишет такие подметные письма. Утверждают, что, якобы, это анонимка, но зная, как работает система принятия жалоб этого не может быть. Сейчас они подаются через Госуслуги. Что вообще в голове у тех, кто их пишет? Мне кажется, что это какие-то озлобленные в личной жизни люди и те, у которых явно проблемы с головой. Не могу поверить, что адекватный человек возмутится фотографией девушки в платье или купальнике. А нормальный мужчина будет любоваться.

Также пишут, что это сделал некий знакомый который выборочно мстит <…> из-за личного конфликта. Ладно, Бог ему судья. Но вот позиция Министерства Образования поражает. Поражает позиция директора и коллег. Вместо того, чтобы защитить педагога они не придумали ничего лучше, чем заставить написать объяснительную и удалить фотографии!!!

Если честно, то я просто возмущен и потрясен этим. С каких пор учителя потеряли право на личную жизнь? Я вообще бы написал все, что думаю тут про них, только вот материал будет сразу заблокирован. Почему это пошло, на каком основании некие псевдоморалисты имеют право вторгаться в личную жизнь учителей? Почему за это их не привлекают к ответу по статье 137 и 138 УК РФ? Или в нашем обществе с равными правами есть касты тех, кто имеет меньше прав? Например несчастные учителя, которых итак поставили в положение плебеев и каждый может вытирать о них ноги при полном молчаливом потакании властей. Теперь они уже не имеют право на частную жизнь, они обязаны носить только глухое закрытое платье (как же, кто-то увидит половые признаки), должны только гореть на работе, день и ночь выслушивать претензии родителей учеников и вообще существовать только для работы.