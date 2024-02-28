Мнение: Зачем они ползут на пулеметы

По совету одного из своих клиентов читаю совершенно нового для себя автора – Назгула. Nazgul – он так и называется, имени-фамилии я не знаю. Как мне его представили – это какой-то крайне популярный в России (да и на Украине, и вообще на всем русскоязычном пространстве) писатель. Я, как вы знаете, читатель примерный и прилежный, книжные магазины ни в одном городе не пропускаю – а про Назгула услышал в первый раз. Как так?

А оказывается, что и не мог услышать. Назгул – порождение цифровой эпохи, его в печати и не издают, он “сетевой” автор. И вот зато в Сети у него чуть ли не полсотни романов, огромный круг почитателей и поклонников – словом, это целый такой “сетевой” мир, со своими авторитетами и своими даже классиками. Клиент мне назвал аж троих, как он выразился, “королей Самиздата” – три, типа, самых известных автора в этом Зазеркалье, “которых знают все”. Чем меня в очередной раз поразил: о двоих – этом самом Назгуле и некоем Бирюке – я просто услышал в первый раз в жизни, а вот третьим оказался, вы не поверите, мой старый любимец “блогер с Украины”… Алекс Розофф!!

Да-да, тот самый чудаковатый бунтарь, вечно на каком-то 35-м месте в ЖЖ, которого я полюбил года три назад и, как я думал, “достал из безвестности” – с тех пор прилежно читаю его блог и периодически нахваливаю. Так вот этот “сэр Алекс”, как выяснилось – титан Самиздата, тоже с целым собранием сочинений, зачитанных до дыр (если так можно сказать про электронные рукописи) произведений в фентезийном жанре, с целой армией преданных читателей, для которого ведение ЖЖ – не более чем некое необременительное хобби!

Это ну как если бы у вас был приятный сосед – молодой человек, всегда аккуратно, но неброско одетый, с кем вы любите у лифта порой переброситься парой слов о пустяках – а потом вы как-то стороной узнаёте, что он, между прочим, король криптобиржи, имеет какое-то несметное количество биткоинов и альткоинов, а какую-то из криптовалют вообще придумал и запустил сам. “Ничего себе! – думаете вы. – А я с ним вот так, запросто…”

Но вернемся к Назгулу. Вот, наткнулся у него на такой эпизод в его романе “Деревянный хлеб”. Дело происходит в столовой некоего военного корабля ВМФ РФ в Северном море, примерно в 2010 году. Как, видимо, принято в Самиздате, “реальность причудливо переплетается с вымыслом”, то есть вымышленные персонажи в данном случае обсуждают вполне реальные истории из нашего недавнего прошлого:

“- – Дело было рядышком, примерно три года назад, – начал он нейтрально, – Раньше здесь был Советский сектор Арктики, потом – международные воды, а теперь Норвегия, королевским указом, объявила окрестности Шпицбергена “двухсотмильной рыбоохранной зоной”. В одностороннем порядке… Наши эту инициативу не признали, но и внятно свою позицию не выразили. Получилось, что рыбаки промышляют в тех водах на свой страх и риск. Бросила их родная держава на произвол судьбы. Попадется навстречу норвежский сторожевик – пиши, пропало. Замордуют проверками и обязательно к чему-то придерутся. А там – плати штраф. Могут и судно конфисковать, да… В точном соответствии с пожеланием своей левой ноги… По “праву вооруженного”… Как майор всем только что объяснял. Рыбаки пищали, пытались жаловаться, писали письма в инстанции. Без толку.

– А как же наш флот? – заинтересовался историей морпех.

– А наш флот, в международных водах – сила нейтральная. Норвежцы поставили вопрос так, что считают двухсотмильную зону в окрестностях Шпицбергена, своими “территориальными водами”. Вторжение боевого корабля в чужие “территориальные воды” – международный скандал. Тем более, что Норвегия – член НАТО…

– А как же рыбаки?

– Рыбакам и гражданским судам в чужих территориальных водах плавать можно, но рыбу ловить нельзя.

– Так ведь ловят?

– Ловят… Повезет – не повезет. До того момента, повторяю, норвежцы особенно не зверствовали. Но, 14 октября 2005 года, у них приступило к работе новое правительство. К этой же дате решили произвести показательное задержание нескольких российских судов и показать, кто теперь на море хозяин. Причем, координаты выбранных для экзекуции траулеров явно сообщили из России. Сами норвежцы быстро найти их в море никак не могли. Короче, началось с того, что норвежский корабль береговой охраны “Тромсё” остановил русский траулер “Электрон” и, после обвинения в браконьерстве, потребовал под конвоем следовать в норвежский порт. Особенно забавляет, что готовый акт о досмотре судна был датирован 14 числом, а на календаре было уже 15 октября. Чистая провокация…

– И что наши? – забыл про стынущую картошку морпех, а кухонных рабочих рядом оказалось уже двое…

– Капитан был старой закваски, плавал больше тридцати лет. Он привык, что в таких случаях достаточно дать радиограмму, и, после ноты МИДа, ситуация волшебным образом рассасывалась. Но, настали новые времена… Сначала он тянул время. Потребовал дозаправки судна (удачно подошел танкер, а до Тромсё больше 2-х суток хода), отбил радиограммы во все мыслимые инстанции и ждал помощи. О родного “россиянского” государства, – тут инженер сделал выразительную паузу, – от доблестной “россиянской” (снова это словечко) армии, наконец. Разбойники! Спасите-помогите! А в ответ – молчание… А норвежцы – уже высадили на судно досмотровую партию. Утром, 16-го числа, капитану объявили, что траулер арестован. Изъяли судовые документы. По всем нормам – это пиратство.

– А дальше? – картошка забыта, уборка отложена “на потом”, в столовой царит напряженная тишина.

– Капитан сделал по радио официальный запрос – “Не вошла ли Россия в состав королевства Норвегия?” – за спиной тихие смешки, – Ни комитет РФ по рыболовству, ни управление погранслужбы Мурманской области ему не ответили, но отозвалась компания-судовладелец – “Сведений не имеем”. Тогда капитан повел судно на прорыв. Приблизительно по той же трассе, которой в войну ходили северные морские конвои. Не обращая внимания на попытки норвежцев его задержать или заставить изменить курс. Трое суток, непрерывно маневрируя, стопоря и снова давая полный ход, что бы помешать норвежцам высадить на судно настоящую группу захвата. Под артиллерийским обстрелом сторожевика и зажигательными бомбами, которые бросали самолеты, “Электрон” прорывался домой. На помощь “Тромсё” подоспели ещё три военных корабля Норвегии. Когда ситуация стала совсем критической, капитан вышел на связь с норвежским командованием и предупредил, что если попытки захвата судна будут продолжаться, то, – пауза, – он поднимет на мачте советский флаг и пойдет на таран… – очередная эффектная пауза, – тут пыл норвежцев сразу иссяк, – откровенные смешки солдат и злобное пыхтение со стороны “офицерского стола”, – До территориальных вод они за “Электроном” гнались, но на абордаж уже не отважились. А помощи с Родины не пришло никакой… Зато, на границе российских территориальных вод траулер встретил БПК “Адмирал Левченко”… и объявил, что судно арестовано. Те есть, вся провокация была согласована в Москве, на самом верху. Героические действия капитана нарушили согласованный ход событий. Доблестный военно-морской флот России трое суток (!) слушал по радио, как наших граждан бомбят и обстреливают, но палец о палец не ударил для их защиты. Зато на родном берегу капитана “Электрона” немедленно посадили в тюрьму “за самоуправство”. Он де, своими преступными действиями, мог вызвать вооруженный конфликт…

– Раком встань, сними штаны – лишь бы не было войны! – издевательски пробурчал под нос морпех.

– Могли бы прямо к военным обратиться, – послышалось робкое предположение с “солдатской” стороны.

– Могли! – охотно согласился рассказчик, – Всё время обращались! Держали постоянную связь с БПК “Адмирал Левченко”. В ответ на просьбы о помощи с “Адмирала” отвечали, что не могут развить полный ход по причине шторма, а команда – поголовно слегла от морской болезни, – морпеха передернуло от отвращения…

– Господин авиатор, – чувствуя поддержку и интерес, инженер, через стол, обратился к свинообразному майору, – Не потрудитесь ли объяснить, почему норвежская авиация на бомбежку “Электрона” летала, только шум стоял, зато наша – оправдывалась ссылками на нелетную погоду? Кого страна защищает на самом деле?

– Без приказа армия действовать не может! – повизгивающим от негодования голосом (какой-то шпак, его, целого майора ВВС, запросто окликает?) отрезал пучеглазый, – Вот если бы отдали приказ, то тогда…

– Слышали? – инженер театрально развел руками, – На “Адмирале Левченко” тоже “ждали приказа”. Для ареста “Электрона” у них приказ был, а для его защиты – нет” (Назгул, 2010).

Интересно, что было дальше. Дальше, как я понимаю, во времена “президента Медведева” обсуждаемая 300-мильная зона вместе с самим Шпицбергеном была уже официально, по документам передана Норвегии в рамках межгосударственного договора, и на этом как бы всё.

Если кто хочет удостовериться, была ли такая история в реальности – во-первых, я, когда это читал, вспомнил, что про какой-то “Электрон”, который куда-то бегал в море от каких-то то ли шведов, то ли норвежцев я действительно что-то слышал примерно тогда, в “нулевых”. Но, конечно, будучи москвичом, не особо вникал в детали. Хотя, если поискать, то можно легко найти подтверждения. Даже сохранились в Сети статьи “с пылу с жару”, например, с тогдашней Ленты-ру. Вот ее репортаж “Приключения “Электрона” Российский траулер третьи сутки уходит от погони в Баренцевом море” – от 18 окт. 2005 года.

Кстати: если обогатиться всеми этими знаниями – уже некоторыми новыми красками и дополнительной глубиной заиграет прошлогодний фильм про траулер “Снигирь” (о котором я уже у себя писал). Словом, одна польза!

Но все ж – к чему я это всё втащил в свой блог? Назгул какой-то, траулер Электрон, мохнатая история из всеми забытого 2005 года… Важно НАСТРОЕНИЕ. Назгул ведь этот – истинно “народный” автор, то есть поднявшийся в прямом смысле “из толщи народной”, минуя все издательства и писательские осиные гнезда, чисто на энтузиазме таких же как он простых читателей. На деле-то он – какой-то мужик-самородок лет 60 из Пятигорска, талантливый инженер и биотехник, фонтанирующий идеями в самых разных областях деятельности (и, естественно, конспиролог) – то есть в высшей степени достойный человек.

Сам из народа и самым адекватным образом выражающий его (народные) чаяния (а иначе почему я массово читают). В этом ключе и надо читать подобные (и многие другие) отрывки из его произведений. Что в нем важнее всего? Отлично переданное НАСТРОЕНИЕ. А настроение – это тот самый, кристально чистый, как слеза, РЕСЕНТИМЕНТ.

То есть Назгула надо читать всем тем, кто до сих пор за 2 года никак не может уяснить – откуда в народе эта ЭНЕРГИЯ ВОЙНЫ. Почему они не просто воюют, подчиняясь принуждению или денежной мотивации, но и реально лезут на пулеметы. Ползут на них по минным полям. Вон, еще в 2010 году некто Назгул уже давал ответ на все недоуменные вопросы.

Причем – это настроение ведь довольно легко почувствовать, но не так-то просто передать словами.