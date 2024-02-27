Рупор кремлевской пропаганды: 200-е 49-го штурмового батальона “Карпатская Сич”

"Джокер ДНР" опубликовал интересный документ с списком 200х 49-го штурмового батальона "Карпатская Сич".

В списке учитываются только погибшие в боевых действиях. Обращают на себя внимание иностранцы.

200-ті 49 штурмового батальйону ЗСУ «КАРПАТСЬКА СІЧ»

Солдат Янік Міхал / Janik Michal (02.06.1980), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля 10.06.2022;

Солдат Собестиян Василь Іванович (10.01.1973), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) обстріл в р-ні с. Вірнопілля, 16.06.2022;

Солдат Селиванов Марк Сергійович (16.11.2000), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення). 16.06.2022 обстріл в р-ні с. Вірнопілля;

Солдат Василишин Максим Романович (09.11.2003), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля 18.06.2022;

Солдат Гладкий Назарій Степанович (04.07.2000), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля с. Вірнопілля 18.06.2022;

Лейтенант Куцин Олег Іванович (23.11.1965), командир батальйону, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля, 19.06.2022;

Солдат Ландес Себастьян Ліонель Андре Жак / Landes Sebastian Lionel Andres Jacques (09.12.1993), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля 04.07.2022;

Солдат Остяк Максим Анатолійович (11.04.1987), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля 04.07.2022;

Солдат Валентек Томаш Себастьян / Walentek Tomas Sebastian (18.11.1985), стрілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля 17.07.2022;

Солдат Маркез Рамос Крістіан Каміло / Marquez Ramos Cristian Camilo (18.06.1990), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля 17.07.2022;

Солдат Хлівчук Вадим Павлович (01.04.1975), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля 01.08.2022;

Солдат Нікулін Антон Юрійович (10.03.1993), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля, 01.08.2022;

Солдат Муноз Баразета Хайме Хесус / Munoz Barazeta Jaime Jesu (14.05.1984), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля, 24.08.2022;

Солдат (укр) Левченко Роман Васильович «Льова» (27.01.1980), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля, 24.08.2022;

Солдат Данахай Джед Вільям / Danahay Jed William (31.12.1994), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля 24.08.2022;

Солдат Сунак Роман Михайлович (13.03.1977), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Вірнопілля 25.08.2022;

Солдат (укр) Рожков Іван Васильович «Гуцул» 17.08.1992, старший стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), підірвався на розтяжці в районі с. Копанки 11.09.2022;

Солдат (укр) Кулініч Роман Вікторович «Попільня» (22.07.1974), водій-радіотелефоніст, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), підірвався на розтяжці в районі с. Копанки 11.09.2022;

Солдат (укр) ЮНИК Ярослав Богданович «Ярік» (25.04.1986), ком. Відділення, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Іванівка 28.09.2022;

Солдат (укр) БЕНЧАК Віталій Васильович «Тур»14.03.1981, водій-електрик ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Іванівка 01.10.2022;

Солдат (укр) ГОЛОВАЧ Юрій Сергійович «Хед» (17.04.1996), старший водій, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 02.10.2022;

Солдат ХОВАНСЬКИЙ Артем Ігорович «Дагда» (24.11.1999), командир міномета, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 02.10.2022;

Солдат (укр) ГОЛОТА Дмитрій Володимирович «Футболіст» (14.05.1997) стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 02.10.2022;

Солдат (укр) ЛЕСЮК Іван Зіновійович «Поляк» (11.05.1974), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення). обстріл в р-ні с. Терни, 02.10.2022;

Солдат (укр) БОБОШКО Вадим Вікторович «Жук» (23.12.1999), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 02.10.2022;

Солдат «укр» ВОРОХОБА Богдан Іванович «Дяк» (22.05.1972), ст. стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни, 02.10.2022;

Солдат «укр» КЛІМІШИН Дмитро Петрович «Клім» (20.01.1977), кулеметник, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення); обстріл в р-ні с. Терни, 02.10.2022;

Солдат (укр) КАРАКУЦ Ігор Вікторович «Куц» (госпіталь Харків, поранення 02.10), ст. водій , ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 19.10.2022

м/сержант (укр) ДЯЧЕНКО Ігор Григорович «Гопри» (03.11.1968), гол. сержант, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 22.10.2022;

Сержант (укр) КАПАЦЬ Василь Степанович (Француз) Стрілець (28.06.1985) ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 22.10.2022;

Солдат (укр) СЕМЕНОВ Олександр Миколайович «Сем» (11.10.1970), стрілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни, 22.10.2022;

Солдат (укр) БАДАХ Юрій Володимирович «Буча» (30.09.1986) стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 28.10.2022;

Солдат (Австралія) К'єльдаль Тревор Карл «Ninja» (09.09.1981), кулеметник, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни, 04.11.2022;

Солдат Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг (Tseng Sheng-Guang Jonathan Tseng) 12.09.1997, стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 04.11.2022;

Цюра Павло Петрович «Бобер», старший лейтенант, командир взводу, помер 10.09.22;

Солдат (укр) КУЗЬМІН Тарас Леонідович «Арго» (30.10.1981), головний сержант, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 04.11.2022;

Ст.солдат Коляда Володимир Михайлович «Живчик» (21.07.1989), ст.розвідник-снайпер, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), підрвався на розтяжці с. Терни, 09.11.2022;

Солдат Гавриш Костянтин Григорович «Дячок» (28.11.1973), радіотелефоніст ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 02.12.2022;

Солдат (укр) Пожилих Андрій Павлович «Палич», гранатометник ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни, 04.12.2022;

Ст.Солдат (укр) Вистороп Богдан Сергійович «Дніпро» (18.02.1995), водій, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 10.12.2022;

Мол.сержант (укр) Гребенюк Іван Михайлович «Греба» (07.06.1976), сапер, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни, 24.12.2022;

Солдат (укр) Іскоростинський Володимир Олександрович «Іскра» (16.08.1976), старший сержант (списання);

Ст.Солдат (укр) Чорниш Володимир Михайлович «Боцман» (08.05.68), стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 11.01.2023;

Мол. сержант (укр) Туча Олександр Анатолійович «Кай» (07.12.1973), старший стрілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 20.01.2023;

Солдат (колумбієць) Парада Фуентес Гейнер Юрліан «Gaula» (15.12.1997), водій, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 20.01.2023;

Солдат (колумбієць) Ортега Вакка Хорсе Алексі «Cucuta» (21.09.1991), оператор ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни, 20.01.2023;

Штаб-сержант (укр) Піднебенний Геннадій Дмитрович «Прапор» (21.09.1977), старший стрілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 21.01.2023;

Солдат (укр) Заболоцький Олексій Олексійович «Столяр» (10.07.1976), навідник ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 19.02.2023;

Солдат (укр) ПохилінськийОлег Володимирович «Фенікс» (03.01.1992), водій, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 19.02.2023;

Солдат (укр) Берестюк Віталій Васильович «Берест» (31.05.1976), кулеметник, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 19.02.2023;

Солдат (француз) Донче Девід Ніколас «Страйдер» (11.04.1972) , стрілець-санітар ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 19.02.2023;

Солдат (укр) Жос Віталій Іванович «Кобра» (28.11.1975), стрілець-санітар, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 19.02.2023;

Солдат (укр) Гераскін Петро Миколайович «Гера» (21.02.1979), командир відділення ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 21.02.2023;

Сержант (укр) Кулик Петро Іванович «Танкіст» (19.05.1966), старший стрілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення). обстріл в р-ні с. Терни 20.03.2023;

Солдат (колумбієць) МОРЕНО ПАЧЕКО Крістіан Данян «» (24.03.1989), стілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 30.03.2023;

Солдат (колумбієць) КАРАБАЛЛО РОМЕРО Вілфрідо Есквіт «Торо» (27.05.1975), стілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 30.03.2023;

Солдат (укр) Мельник Андрій Андрійович (БЕЗВІСТИ ВІДСУТНІЙ З 30.12.2023);

Солдат (колумбієць) ФАРАСІКА ГАРСІЯ Хосе Нельсон «Negro» (15.05.1981), стілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 30.03.2023;

Молодший сержант (укр) Світухов Артур Олегович «Святий» (31.03.1995), головний сержант ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 09.04.2023;

Солдат (укр) Бескровний Олексій Григорович «Альф» (21.03.1984) кулеметник ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 24.04.2023;

Ст.солдат (укр) Михальчишин Віталій Олександрович «Михась» (14.08.1981) кулеметник, не вийшов з коми( після поранення в р-ні с. Терни) в госпіталі у Києві 28.04.2023;

Ст.солдат (укр) Боровенський Андрій Миколайович «Рембо» (31.12.1974) кулеметник, помер 02.12.2022;

Солдат (колумбієць) Уертас Гарсія Луїс Альфредо (Huertas Garcia Luis Alfredo) «Joker» (07.01.1999), стілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) обстріл в р-ні с. Терни 21.06.2023;

Солдат (Перу) VILLEGAS BASILIO WILDORВІЛЛЕГАС БАСІЛІО Вілдор (VILLEGAS BASILIO Vildor) (01.08.1972), стілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 05.07.2023;

Солдат КАЛЛАНЬЯУПА КАРДЕНАС Сіпріано / CALLAÑAUPA CARDENAS CIPRIANO (09.12.1968) стілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) бстріл в р-ні с. Терни 05.07.2023;

Солдат ЗАМУДІО ЯЯ Мігель Анхель / ZAMUDIO YAYA MIGUEL ANGEL (11.04.1982), стілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 05.07.2023;

Солдат (укр) КІБАЛОВ Андрій Сергійович «Кіба», загинув 17.07.23;

Старший (укр) солдат Почтовий Олексій Володимирович «Грішник» (20.07.1985), водій, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни, 17.07.2023;

Старший сержант (укр) Савченко Сергій Григорович «Сава» (24.08.1984), старший водій ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) обстріл в р-ні с. Терни 31.07.2023;

Солдат (укр) Зеленевич Назар Ігорович (Торетто) (29.06.1998), головний сержант, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни;

Солдат (колумбієць) НАВАРРО СОЛАНО Рональд Андрес (NAVARRO SOLANO Ronald Andres) «El Guajiro» 05.01.1984, стілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни, 13.08.2023;

Солдат (колумбієць) Бетанкоурт Гарсія Єрсон (Betancourt Garcia Yerson) «88» 26.11.1988 стілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) обстріл в р-ні с. Терни 29.08.2023;

Солдат (колумбієць) ХЕРРЕРА ЕВІА Луїс Алехандро (HERRERA EVIA Luis Alejandro) 17.11.1984, стілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Терни 17.11.1984;

Солдат (укр) Трохимчук Володимир Дмитрович (11.02.1984) гранатометник ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) обстріл в р-ні с. Терни 30.09.2023;

Солдат «укр» Оприско Іван Степанович (07.07.1973), гранатометник, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) обстріл в р-ні с. Терни 07.07.1973;

Солдат (укр) Гладюк Віталій Іванович «Кузьма» (02.07.1988), водій, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Макіівка 19.10.2023;

Солдат (укр) Таргоній Станіслав Станіславович «Стас» (04.11.1967), навідник, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Макіівка 19.10.2023;

Старший солдат (укр) Дейнека Петро Ігорович «Медвідь» (04.02.1992) командир відділення, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) обстріл в р-ні с. Макіівка 20.10.2023;

Солдат (колумбієць) ЕСПІНО РАМІРЕЗ Жан Крістофер «» (ESPINO RAMIREZ JEAN CHRISTOPHER) навідник ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Макіівка 18.10.2023;

Сержант Носач Олександр Павлович (30.11.1974), стілець, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) обстріл в р-ні с. Макіівка, 18.10.2023;

Старший солдат Коцаба Андрій Мирославович (17.10.1973), стілець ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) обстріл в р-ні с. Макіівка, 18.10.2023.

Старший солдат «укр» Торовець Олександр Володимирович «Одеса» (18.09.1989), кулеметник ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Макіівка 20.10.2023;

Сержант (укр) Танасійчук Олексій Дмитрович «Гоцул» (25.03.1993), навідник, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Макіівка 20.10.2023;

Солдат Сушицький Михайло Петрович Кулеметник (03.08.1988) ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Макіівка 20.10.2023;

Солдат (укр) Іванченко Володимир Юрійович «Явір» (06.07.1972),сапер, ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), обстріл в р-ні с. Макіівка 29.10.2023;

МАРІНА МУРІЛЛО Рубена Ернандо (MARIN MURILLO Ruben Hemando) «Колумбія», ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), 03.12.2023 СМЕ Слов'янськ;

КАМЕС РОДРІГЕС Хуан Каміло «Bad Boy» (Camez Rodriguez Juan Camilo), ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), 12.12.2023 СМЕ Слов'янськ;

КУЕНОРАН ЗАМБРАНО Леонардо (QUENORAN ZAMBRANO Leonardo) «колумбієць», ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення). 13.12.2023 СМЕ Слов'янськ;

ХУРАДО ЗАМУДІО Ектора Аудело (JURADO ZAMUDIO Hector Audelo), «Колумбія» ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), 15.12.2023 СМЕ Слов'янськ;

УЛКУЕ ЧОКУЕ Дієго Фернандо (ULCUE CHOCUE Diego Fernando) «Колумбія», ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення). 16.12.2023 СМЕ Слов'янськ;

ГАЛКІН Андрій Віталійович ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), 17.12.2023 СМЕ Слов'янськ;

ХОМІЦЬ Віталій Михайлович ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), 03.01.2024 СМЕ Слов'янськ;

ШИПІЛОВ Костянтин Анатолійович ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення). 19.01.2024 СМЕ Слов'янськ;

В'ЯЗУН Володимир Юрійович ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), 24.01.2024 СМЕ Слов'янськ;

ЯРЕМКО Василь Іванович ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), 24.01.2024 СМЕ Слов'янськ;

МУСІЙЧУК Олег Дмитрович ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення), 24.01.2024 СМЕ Слов'янськ;

ПУНКІН Олег Анатолійович ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) 25.01.2024 СМЕ Слов'янськ;

ЧЕРЕПЕНКО Вячеслав Миколайович ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ (множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) 25.01.2024 СМЕ Слов'янськ

ВАГНЕР САВІТА Діана (Wagner Savita Diana) ПОРАНЕННЯ НЕ СУМІСНІ З ЖИТТЯМ ( множинні вогнепальні проникаючі осколкові поранення) 31.01.2024 СМЕ Слов'янськ

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Нормально так колумбийского пушечного мяса накосили. И это только один батальон.

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