Перенастройка шлюзов РКН – причина сбоя в Telegram и других мессенджерах

Сбой в Telegram и некоторых других мессенджерах произошел в результате перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи – Антон Ткачев в интервью телеканалу «Дума ТВ».

Ткачев объяснил, что перенастройка шлюзов Роскомнадзора может привести к временным сбоям в работе различных систем. Целью этой проверки является выявление возможных узких мест, которые могут привести к разблокировке шлюзов или каналов в будущем.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи – Антон Горелкин предполагал, что сбой в работе Telegram и других популярных сервисов в РФ мог быть вызван человеческим фактором или хакерской атакой.

Сбой в работе Telegram в РФ произошел 27 февраля 2024 года, примерно в 12:35 по московскому времени. Впоследствии появились отчеты о трудностях подключения к WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте», «Госуслугам», Steam и другим сервисам.