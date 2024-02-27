Politico – протесты фермеров подрывают польско-украинский союз

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Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной, протестуя против недобросовестной конкуренции и поставок дешёвого украинского зерна, пишет Politico. Причём Варшава внимательно прислушивается к настроениям населения и не разгоняет протесты в преддверии местных выборов, назначенных на апрель. Происходящее негативно сказывается на отношениях между двумя странами.

Набирают обороты протесты польских фермеров. Они жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины и блокируют пограничные переходы, выступая против поставок дешёвого украинского зерна и другой продукции на европейский рынок в рамках решения ЕС о либерализации торговли в качестве помощи Киеву, пишет Politico.

Протестующие пропускают в сторону Украины только два грузовика в час и один в обратном направлении. Своё негодование они объясняют тем, что не обязаны нести потери из-за того, что соседняя страна воюет.

Очередь на польской стороне со стороны одного КПП уже растянулась на 11 км. В основном это украинские грузовики пытаются вернуться домой. Один из водителей пожаловался изданию, что провёл на границе больше двух недель. Причём, похожую картину можно наблюдать почти на каждом КПП, и это оказывает негативное влияние на отношение между странами.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубриков заявил, что 160 тонн украинского зерна было незаконно выгружено из опломбированных вагонов на территории Польши до прибытия в пункт назначения. По его словам, это уже четвёртый подобный инцидент.

В пятницу на один из КПП отправилась украинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Шмыгалём, чтобы попытаться урегулировать кризис. Однако польский лидер Дональд Туск отказался от встречи. Зеленский сделал заявление, в котором подчеркнул важность союза с Польшей, однако предупредил, что Киев готов при необходимости защищать свой бизнес.

Граница сейчас крайне важна для Украины, подчёркивает Politico. С помощью перевозок она пытается поддерживать функционирование своей слабой экономики и получает оружие и боеприпасы. Но и для польских фермеров нынешний кризис имеет решающее значение.

После того, как Евросоюз принял решение помогать Украине экспортировать свои товары по маршрутам солидарности через Польшу, Румынию и Венгрию, цены на фермерскую продукцию резко упали. Правительства, включая польское, отреагировали блокированием своих внутренних рынков.

Издание пишет, что в Польше стало обычным делом подвергать сомнению качество украинской продукции и её соответствие стандартам ЕС. Даже замминистра сельского хозяйства Михал Колод-Зейчак усомнился в качестве украинского зерна и неоднократно демонстративно проводил личные проверки на границе.

Некоторые демонстранты призывают и вовсе закрыть границу для товаров из Украины. Например, импорт цемента вырос с 51 000 тонн в 2021 году, до 340 000 в 2023. Но это, скорее, исключение. По данным польского статистического агентства, украинский экспорт в Польшу сократился на 23%. А вот Польша экспортирует на Украину товаров на 13,6% больше, чем годом ранее.

До протестов польских фермеров шли забастовки дальнобойщиков, которые жаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины. И сейчас Варшава внимательно прислушивается к настроениям населения в преддверии местных выборов, назначенных на 7 апреля.

Около 40% населения Польши живёт в сельской местности. Конечно, далеко не все занимаются фермерским хозяйством, но взгляды сельских жителей тем не менее критически важны с политической точки зрения.

Для коалиции Туска сейчас принципиально победить партию «Право и справедливость», которая проиграла парламентские выборы в октябре. Поэтому сам Туск очень осторожен, чтобы не разозлить фермеров ещё больше, и отказывается применять силу для разгона протестов. Президент Анджей Дуда, политический соперник Туска, также заигрывает с фермерами, заявляя, что они правы.

Польское население в целом также охладело к своему восточному соседу. Опросы общественного мнения показывают, что если два года назад только 17% поляков не были готовы помогать украинским беженцам, то в прошлом году эта цифра выросла до 34%, а сейчас — уже до 41%.

По другую сторону границы настроения также изменились. Сокращается число украинцев, считающих Польшу дружественной страной. В прошлом году с этим утверждением соглашались 94% опрошенных, в этом — 79%.