 

Илон Маск озвучил жалобы на ноутбуки под управлением Windows

27.02.2024, 18:40, Разное
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Илон Маск, известный американский миллиардер, выразил свое недовольство относительно необходимости создания учетной записи в Windows для использования своего нового ноутбука. Он поделился этим недовольством в социальной сети X.

Маск написал: “Я не могу начать работать, пока я не создам учетную запись Microsoft. Раньше была возможность пропустить создание учетной записи Microsoft. Вы тоже с этим сталкиваетесь?”

Подписчики Маска заметили, что при настройке компьютера можно пропустить создание аккаунта Microsoft, но только при оффлайн-подключении. Тем не менее, в дальнейшем компьютер все равно потребует создать аккаунт.

Маск и его собеседники пришли к выводу, что это не в пользу Microsoft, которая, по их мнению, навязывает свои продукты.

Ранее была представлена скрытая функция операционной системы Windows 11, позволяющая озвучивать текст голосом пользователя.

Также стало известно, что пользователей старых версий Windows 11 насильно обновят до новой версии.

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