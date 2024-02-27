Мнение: Россия «не вписывается в образ» США, и как нам следует отвечать на вредительство Запада

1. Американские политики указывают, что хотели бы видеть Россию в том же жалком подчинённом состоянии, в котором пребывают теперь по отношению к Соединённым Штатам страны Европы. Согласно их планам, Россия должна быть прозападной, ручной. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):



Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели [видеть] партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», — заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в эфире телеканала CNN.

Европейская Россия в представлении таких ястребов, как эта дама, — страна, полностью подчиненная интересам Соединенных Штатов. Типа Германии или Франции. А еще лучше — как Украина, где американцы хозяйничают, не соблюдая даже видимости приличий. В этом смысле понять Нуланд можно: кафтанчик, который они нам пошили, оказался не по размеру, о чем замгоссекретаря очень жалеет. Хотя выглядел довольно модно, наши либералы до сих пор в восторге от кроя. <…>

Заметьте, мы уже совсем не верим сладким речам таких персонажей, как Вика Нуланд. Мы уже точно знаем, что ни о каком партнерстве в отношениях с Соединенными Штатами не может идти и речи, они имеют в виду только отношения сюзерен — вассал.

2. США продолжают целенаправленно вредить России. К счастью, мы с США не дружим, поэтому вредить нам столь же эффективно, как Европе и Украине, американцы не могут (ссылка):



Американский президент Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против РФ будут добиваться снижения доходов России от энергоресурсов. Соответствующее обращение Байдена приводится на сайте Белого дома.

«Мы продолжим предпринимать действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики», — говорится в обращении. Также в опубликованном заявлении говорится, что Соединенные Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание негласной поддержки российской военной машине».

Так же поступают и европейские вассалы США, которые продолжают, несмотря на очевидные провалы и слабость западной военной машины, настаивать на военном поражении России (ссылка):

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для безопасности в Европе необходимо поражение России в конфликте на Украине. Он также заявил, что консенсуса по вопросу отправки войск в страну в настоящий момент нет, но в будущем ничего исключать нельзя.

3. Дмитрий Медведев полагает, что отвечать на агрессивные действия Запада по отношению к России следует симметрично (ссылка):

О новых санкциях, приуроченных к 24/02.

Мы привыкли к их бесконечным ограничениям и научились жить с ними.

Но на что хочу обратить внимание сегодня: эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платёжной системы «Мир» и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране.

Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там.

Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно.

Они наши враги.

Создавать им возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. Делать это постоянно, системно и максимально открыто.

А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично.

На войне как на войне.

И в этой войне Победа будет за нами!