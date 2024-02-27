На юго-востоке Москвы появится новый технопарк

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27.02.2024, 18:15, Новости дня
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В районе Люблино в Юго-Восточном административном округе построят новый технопарк. Участок расположен на Ставропольской улице.

По словам главы Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлианны Княжевской, площадь технопарка составит 13,5 тысячи квадратных метров. Территорию объекта благоустроят: там высадят деревья и кустарники, обустроят парковку и заезд для автомобилей.

“Внесены изменения в правила землепользования и застройки, необходимые для возведения промышленного технопарка в районе Люблино”, – сообщила Княжевская.

Москва предоставила инвестору земельный участок в рамках масштабного инвестиционного проекта. Площадь территории под строительство технопарка составляет 0,9 гектара, уточнил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в технопарке создадут 260 рабочих мест. Там будут производить мебельную, строительную, текстильную, бумажную и другую продукцию, рассказал чиновник.

Власти Москвы системно поддерживают технопарки. Ежегодно они получают от города более 200 миллионов рублей в качестве налоговых льгот, сообщил ранее мэр Сергей Собянин.


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