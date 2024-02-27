Рупор кремлевской пропаганды: Первый оскал российской “демократии”

Первый оскал российской "демократии"

В недавней публикации, «Смерть в Лабытнанги с разных точек зрения» https://mustoi.ru/smert-v-labytnangi-s-raznyx-tochek-zreniya/, разбиралось, почему одна из проблем многих комментаторов в интернете — невозможность хоть как-то понять точку зрения противной стороны или хотя бы ее осмыслить. Наверное, одна из причин этого — нехватка знаний, особенно о нашей недавней истории. А именно сегодня есть повод напомнить о событии, которое произошло всего 32 года назад.

Итак, 23 февраля 1992 года. Полная свобода и демократия наступили несколько месяцев назад. Во власти — либеральные демократы, победители советского тоталитаризма, носители европейских ценностей. В этот день на массовую демонстрацию в столице собрались несколько десятков тысяч человек. Люди вышли, чтобы выразить протест против экономических реформ ельцинского правительства, вследствие которых большинство россиян оказались на грани нищеты. Многие испытали разочарование от преобразований, затеянных новой властью.

Бок о бок с молодежью шагали отставные военные, было много участников Великой Отечественной войны, желавших в праздничный день возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Их тогда еще было много…

Однако на площади Маяковского путь им преградили «КамАЗы», заранее пригнанные в центр Москвы. К Кремлю народ не подпустили. Демократический ОМОН встретил людей дубинками и водометами. Видимо, президент Ельцин и тогдашний московский мэр Попов, кумир либеральной интеллигенции, решили действовать предельно жестоко, чтобы отбить у людей охоту выходить на улицы. Автор журнала «Московский литератор» Светлана Гладыш писала:

«23 февраля 1992 года ветераны Великой Отечественной шли поклониться могиле Неизвестного солдата… До сих пор с ужасом вспоминают этот день дожившие до сегодня старики и, надеюсь, со стыдом и сознанием греха — молодые каратели, поднявшие дубинки на тех, благодаря которым они живы. Отца моей знакомой двое дюжих молодцов избили до потери сознания и вырвали «с мясом» орден боевого Красного Знамени и медаль за освобождение Будапешта: «Ты, дед, — мразь красно-коричневая».

А какова была реакция того сообщества, оставшиеся представители которого сейчас вздыхают о «святых 90-х»? «Демократическая» пресса с глумлением и радостью освещала избиение ветеранов, рапортуя о предотвращении попытки «коммунистического реванша», либеральная интеллигенция в едином порыве аплодировала тогдашней власти. Вы удивитесь, но почему-то западные правительства и западная пресса тоже не проявили беспокойства…

Между прочим, в советское время милиция дубинок не носила и в перестройку в Москве никто демонстрантов не избивал. Но как только к власти пришли тогдашние либералы, ОМОНу поступил прямой приказ бить людей. В дальнейшем эта практика продолжилась: перекрыть движение, выставить сотрудников со щитами и дубинками и лупить всех подряд. Дальше было кровавое побоище 1 мая 1993 года, а закончилось все это кровавым Октябрем 1993 года. И массовыми фальсификациями на выборах 1996 года.



1 мая 1993 года. Архивные фото

Странно, но после всего случившегося люди со светлыми лицами, в большинстве своем оказавшиеся ныне иноагентами, искренне удивляются, почему большая часть людей им совершенно не верит. Почему не верят их словам о свободе, честных выборах и прекрасной России будущего. Почему не сочувствуют, когда их сейчас бьют дубинками или сажают. И почему миллионы людей, не испытывая особых иллюзий и по поводу нынешней власти, ни за что и никогда не хотели бы возвращения к власти нынешней либеральной оппозиции. А вот в том числе и поэтому…

(с) Александр Степанов

https://mustoi.ru/pervyj-oskal-rossijskoj-demokratii/ – цинк

Да, про это отношение еще покойный Владимир Бушин писал. Так что современным либералам совсем не стоит удивляться народному отношению к ним. Народ все помнит и ничего не забыл. И не только по поводу демократических дубинок.

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