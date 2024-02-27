 

Операторы связи отвергают обвинения в ответственности за сбой Telegram

27.02.2024, 17:35, Разное
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Сотовые операторы Мегафон, Tele2, Билайн и МТС опровергли утверждения о своей причастности к сбою Telegram. Информация об этом поступила из РИА Новости.

Представители операторов утверждают, что проблемы с функционированием мессенджера не имеют никакого отношения к работе их собственных сетей.

Ранее было зафиксировано отключение Telegram у части пользователей по всей территории России.


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