Операторы связи отвергают обвинения в ответственности за сбой Telegram

Сотовые операторы Мегафон, Tele2, Билайн и МТС опровергли утверждения о своей причастности к сбою Telegram. Информация об этом поступила из РИА Новости.

Представители операторов утверждают, что проблемы с функционированием мессенджера не имеют никакого отношения к работе их собственных сетей.

Ранее было зафиксировано отключение Telegram у части пользователей по всей территории России.