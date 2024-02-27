Операторы связи отвергают обвинения в ответственности за сбой Telegram
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Сотовые операторы Мегафон, Tele2, Билайн и МТС опровергли утверждения о своей причастности к сбою Telegram. Информация об этом поступила из РИА Новости.
Представители операторов утверждают, что проблемы с функционированием мессенджера не имеют никакого отношения к работе их собственных сетей.
Ранее было зафиксировано отключение Telegram у части пользователей по всей территории России.
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