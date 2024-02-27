Инновационный смартфон без приложений: Революция от Deutsche Telekom на MWC 2024

На выставке MWC 2024 в Барселоне, оператор Deutsche Telekom, представил революционный смартфон с встроенным искусственным интеллектом, обходящийся без приложений. Все функции устройства доступны благодаря ИИ, который реагирует на голосовые команды пользователя.

Прототип основан на платформе смартфона T Phone от Deutsche Telekom. В ходе теста журналист Android Authority запросил у голосового ассистента подарок для своей дочери. ИИ предложил список товаров на экране, а затем показал видеообзор выбранного товара с YouTube.

Разработчики утверждают, что пользователи такого смартфона могут совершать покупки прямо из поисковой выдачи, не загружая приложения интернет-магазинов. Они также предсказывают, что через 5-10 лет мобильные приложения уступят место новым формам взаимодействия со смартфонами.

Если смартфон пойдет в массовое производство, Deutsche Telekom даст выбор между обычным интерфейсом Android и интерфейсом на основе ИИ. Разработку прошивки с встроенным искусственным интеллектом вели Deutsche Telekom совместно с Qualcomm и Brain.AI. Дата релиза и цена смартфона пока не объявлены.