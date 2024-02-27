 

Священник, предложивший отменить «золотые парашюты» для митрополитов, уволился по собственному желанию

27.02.2024, 17:33, Разное
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Рязанский священник Михаил Тоцкий, в прошлом замначальника отдела внешних связей областного УРПЦ, уволился по собственному желанию – так закончился скандал, разразившийся после его предложения отменить «золотые парашюты» для митрополитов.

Скандал начался во время заседания в областном управлении церкви, посвящённом «вопросам экономии и экономики», как выразился председательствовавший протоиерей. Тоцкий услышал, что его сослуживцы склоняются к очередному повышению цен на сувенирную продукцию, попросил слово и начал активно их критиковать.

«У нас старушки и так платят уже по 200 рублей за свечку, а мы у поставщика их почём закупаем? Почём, Сергей Васильевич? (обращается к начотдела закупок – прим. ред.) 25 рублей за десяток, размер №40. Хотим их без пенсии оставить или чтобы они в храм не пошли больше? Объявления везде развесили: со своими нельзя, грех, за свои свечки Бог накажет… Чего мы хотим? Совесть надо какую-то иметь. Почему у митрополита… Не перебивайте меня, пожалуйста. Почему у митрополитов парашют 50-70 миллионов? С правом ношения рясы если выходит, то 90 [миллионов], да? На этом не хотим сэкономить?» – возмутился он.

К несчастью, на этом заседании присутствовала съёмочная группа местного телеканала. Вскоре её грубо выпроводили, а уже на следующий день журналисты дали в эфир речь Тоцкого. После этого, как утверждает он сам, его сначала понизили в должности, а потом потребовали дезавуировать свои слова под угрозой увольнения по служебному несоответствию. Отец Михаил заявил, что отказался это делать и в итоге договорился об уходе по собственному желанию в обмен на обещание больше нигде публично не комментировать внутренние церковные вопросы и в особенности доходы руководства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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