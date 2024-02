Скандалы: «Ура-команда» экоактивистов

Как чиновники Минприроды готовят себе теплые места в подведомственных структурах

Как известно, даже «кухарка может управлять государством», что уж говорить о возможностях общественного деятеля, с недавних пор считающего себя большим ученым. Чем именно управлять – неважно, главное чтобы была мотивация, чтобы в воздухе запахло большими деньгами. Такое мнение может сложиться в случае с новоиспеченным директором московского «ВНИИ «Экология» Александром Закондыриным.

Заручившись поддержкой вышестоящих товарищей Александр Закондырин, судя по всему, решил объединить в одно юрлицо два уважаемых научно-исследовательских института, подведомственных Минприроды. По итогам слияния в его руках окажутся едва ли не все финансовые потоки национального проекта «Экология» на сотни миллионов рублей.

12 февраля Александр Закондырин и трое его подчиненных сели в самолет и высадились в Перми. Десант заявился в «УралНИИ Экология» – еще один институт того же Минприроды. Коллективу института было заявлено об оперативном «присоединении» уральского института к московскому.

Тут надо пояснить, что «УралНИИ» – старейший в стране по своей тематике и уважаемый институт, в штате которого 132 человека, из них 4 доктора наук и 20 кандидатов наук. Еще 15 специалистов работают в проектном офисе федеральной программы «Чистая страна». Кроме того, 27 человек трудятся в филиале в Москве. То есть региональный НИИ имеет филиал в столице, а не наоборот, как это обычно бывает. В 2000-х в России было 15 институтов, финансируемых из бюджета, решавших проблемы экологии. Но в итоге осталось два: московский и уральский.

Александр Закондырин, возможно, решил, что он призван сделать так, чтобы на всю страну остался всего один профильный экологический институт, работающий на защиту окружающей среды за бюджетные средства. При этом институтов и проектных офисов, кормящихся с экологических заказов от крупного бизнеса, более чем достаточно. Когда-то они были ведомственными НИИ, позднее были преобразованы в акционерные общества, как, например, бывший НИИ в Санкт-Петербурге. Но нашему герою явно необходимо объединить и возглавить именно подведомственные институты, чье финансирование обеспечено за счет бюджета государства.

Итак, по приезду в Пермь господин Закондырин первым делом провел анкетирование ученых, в том числе основателей «УралНИИ». Опрашивали и протоколировали на предмет научного вклада и трудовых достижений. Подготовила анкетку – советник Закондырина и соратница по общественно-политическим проектам – Зоя Шаргатова. Видимо, Шаргатова – большой специалист в оценке возможностей дальнейшей трудовой деятельности заслуженных специалистов в структуре Минприроды. Анкета составлена таким образом, что не всякий ученый сможет соответствовать требованиям, указанным в анкете. Например, достаточно ли имел публикаций за отчетный период, в каких проектах участвовал? Возникает вопрос, а какие цели преследовал столичный десант во главе с директором Закондыриным, для чего сочинены неудобные вопросы? Была ли согласована эта унизительная по сути анкета с Минприроды, с главой департамента управления делами, ответственного за кадровую политику Владимиром Кобелевым? Или это самодеятельность его подчиненных?

Часть сотрудников института однозначно оценила процедуру анкетирования – готовятся увольнять, оптимизировать штатное расписание. «Мы в шоке пребываем. Похоже, нас расформируют и, может быть, оставят в Перми небольшой филиал», – возмущается начальник отдела прикладной экологии «УралНИИ Экология» Наталья Костылева.

Московское заезжее начальство, впрочем, вело себя вежливо и на прощание пообещало, что все будет хорошо, мол, вы там терпите. Вопрос, кому будет хорошо, не уточнялся.

Ни Закондырина, ни кого-либо из его команды Костылева, работающая в сфере экологии 31 год, не знает. Увидела нового начальника впервые. Коллегам и учёным о Закондырине известно не много. Это и неудивительно, Закондырин – бывший политик от расформированной политической партии «Альянс зеленых». Был членом президиума Центрального Совета молодежного организации «Ура!»(«Утро! Родина! Атака!»). Неоднократно пытался участвовать в выборах в Госдуму, выступал то за эсэров, то поддерживал КПРФ или единороссов, избирался на муниципальных выборах. После очередной неудачной попытки стать «слугой народа» Закондырин, как эксперт по «развитию внутригородского муниципального образования и законотворческой деятельности» оказался во ВНИИ Экология».

Есть версия, что от политических престарстий Александр Закондырин не освободился и продолжает активно следить за важными процессами. Если верить, ТГ каналам, он мог даже оставить лайк под сообщением главы Украины.

Почему вдруг у политизированных «околоэкологов» возник интерес к двум ведущим институтам Минприроды? Есть несколько версий.

Первая – потому что государство в последнее время выделяет десятки млрд рублей на экологию. Порядка 208 млрд рублей планируется направить на реализацию задач нацпроекта «Экология» в 2023-2024 годах. Из них 88 млрд в текущем году. Финансирование федерального проекта «Чистая страна» в эти же два года составит 61,7 млрд руб. Бюджеты федпроектов «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» хотя и несколько уменьшены в 2023-2024 годах. Тем не менее государство по-прежнему готово тратить на их реализацию многие миллиарды. Бюджеты федпроектов «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» остались в прежних объемах вопреки не простой финансовой ситуации.

Вторая версия повышенного интереса Александра Закондырина к подведомственным структурам – сама научная позиция институтов является прекрасной возможностью для лоббизма, формирования экологической повестки и изменений законодательства в интересах «околоэкологов». И конечно, дружественных им бизнес-структур. То есть, снова видится интерес по части денег.

Фактически это лоббизм, упакованный в многомиллионые научно-исследовательские работы. Понятное дело, что научные исследования государственного НИИ (ФГБУ) традиционно будут финансироваться из федерального бюджета. А руководство может найти возможность при поддержке своих соратников по партийной работе и кураторов из сопредельных ведомств филигранно распределить бюджетные средства из объединенного ВНИИ. Может быть госсредства найдут себе примение на счета псевдоэкологических подконтрольных контор. Наплодить вокруг себя фирмы-однодневки, фонды, общественные организации, как бывший политик от расформированной политической партии «Альянс зеленых»? Видится, что это может быть ему по силам. Понаблюдаем, как в будут увеличиваться прибыли ручных «зеленых фирм».

Третья версия – государство стало выделять значительные средства не только на науку в сфере экологии, но и перестало скупиться на зарплаты экологам. Оплата труда стала более-менее весомой. Как рассказала нам Костылева из «УралНИИ», раньше тут платили так мало, что она часто стояла перед выбором: купить доширак на обед, но пойти на работу пешком. Или доехать на автобусе, заплатив за проезд, но остаться без обеда.

Сейчас рядовые сотрудники получают до 70 тысяч рублей в месяц, не считая премий по хоздоговорам с предприятиями. Среднее звено получает оклад в пределах 100 тысяч рублей, а руководители – от 150- до 450 тысяч ежемесячно. Иными словами, если штатное расписание нового объединенного НИИ оптимизировать, то Закондырин и его команда «зеленых» успешных менеджеров сможет заполучить неплохие даже по московским меркам оклады, сократив работающих сотрудников и трудоустроив своих протеже. Без всякого анкетирования. Уж они-то наверняка выведут министерскую науку на новый уровень. Понаблюдаем, кто же эти новые научные деятели, которых в ближайшее время будет светила от экологии?

Имеется еще одна версия повышенного интереса к экологическим НИИ. Московские и Уральские институты в течение последних нескольких лет системно прирастали полномочиями, формировали в своих руках внушительные внебюджетные контракты. На достойное содержание научных сотрудников, на поддержании инфраструктуры институтов и их развитие. Такие традиции были заложены прежним руководством институтов.

Московский ВНИИ, например, уполномочен постановлением правительства на проведение орнитологического обследования полигонов, находящихся в 6-й приаэродромной зоне. Полигонов, согласно статистике «Росавиации», порядка 90. Исследования этих полигонов должны быть проведены в этом году до сентября включительно. В среднем один договор, как сообщают собственники полигонов, оценивается в 1,5 млн рублей. Ожидаемые поступления от бизнес-структур во ВНИИ (в одно арифметическое действие) – 135 млн. рублей. Как тут снова не вспомнить публикации в соцсетях. «Вопрос этики уже не в первый раз встает перед Александром Закондыриным. Гендиректора Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив давно подозревают в зарабатывании денег на загрязнителях природы».

Зарабатывать можно и на государственной услуге по выдаче разрешений на вывоз из РФ мускусной железы кабарги (животное относится к видам дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения). Уже в процессе реорганизации институтов Закондырин начал укрупнять финансовые потоки. Ряд охотничьих компаний-экспортеров мускуса кабарги (их порядка пяти-шести, кто «держит» этот рынок в РФ) в последний год столкнулись с проблемой. А именно: «ВНИИ Экология» не всегда согласовывала документы на экспорт в соответствии с требованиями СИТЕС (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES, в русской транскрипции – СИТЕС). Основная проблема была в достоверности документов, предоставляемых некоторыми охотниками. Разве это не может оказаться содействием браконьерам? Экспортеры неоднократно пытались выйти на руководство ВНИИ и договориться «по понятиям», но научный орган СИТЕС в РФ был принципиален в своих заключениях: не могут сомнительные документы являться основанием для выдачи разрешения на охоту. Уточним, экспорт этого вещества невозможен без научной экспертизы ВНИИ и разрешения Росприроднадзора.

А вот Александр Закондырин, как говорится, «решил» этот вопрос. В пользу охотхозяйств. Для этого оказалось достаточным двух недель на посту директора. Он провел совещание с представителями заинтересованных компаний («Русский соболь», «Охота-тур» и другие), с экспертами и с чиновниками. Пригласил и своего коллегу Вадима Петрова, писателя-публициста, члена всевозможных экологических советов, палат, институтов, рабочих групп. Хотя со стороны кажется, будто его основной задачей может стать проработка подходов «монетизации» экологических экспертиз. Во время совещания Закондырин сообщил, что его позиция поддержана Росприроднадзором, профильным регулятором в сфере экологии.

Короче, проблему разрешительной документации обсудили при полном параде и при поддержке экологической общественности. В итоге Закондырин пообещал экспортерам, что теперь у них все будет хорошо, нужные бумаги на добычу животных будут выдаваться без сбоев. Еще одна «золотая жила» была найдена. И надо сказать, представители экспортеров с большой радостью стали оплачивать экспортные разрешения.

Между тем, один грамм мускуса на зарубежных рынках стоит порядка 50 долларов США. По итогам 2023 года составил 356 кг. Снова производим одно арифметическое действие и – вуаля – получаем 17 800 000 долларов. Такова емкость отраслевого рынка мускуса, контролируемого нашим героем. Понаблюдаем с особым интересом, как далее будет развиваться динамика выдачи разрешений на добычу мускуса кабарги.

Кроме того, московский ВНИИ является держателем сводных расчетов федеральной программы «Чистый воздух», участвует в таких работах, как «моделирование приземных концентраций выбросов загрязняющих веществ от предприятий». А это внушительные внебюджетные вливания в науку со стороны крупных холдингов, которым необходимо понимать, что и как предпринимать, чтобы не переплатить за мероприятия по сокращению выбросов. Или можно недоплатить, но не получить квоты на выброс, что обойдется компании еще дороже. Теперь понаблюдаем, как Александр Закондырин и его команда будут пытаться «освоить» внебюджетные вливания и влиять на мнение науки в угоду холдингам, которым придется теперь играть по его правилам и договариваться с куратором из Минприроды – Вадимом Петровым.

В свою очередь «УралНИИ» является главным институтом, который является хранителем уникальных данных, опыта и методик в сфере обращения с опасными отходами. Более авторитетных специалистов в сфере промышленных отходов в стране явно нет. От заказчиков нет отбоя. Стоимость одной научно-исследовательской работы по этим темам может составлять не меньше 25 млн руб. Не сложно посчитать, какие потоки крупные компании готовы инвестировать в разработки в преддверии разворачивающего федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». После слияния институтов Закондырин и Петров получат доступ к управлению расчетным счетом «УралНИИ». «Плакали» теперь премии ученых по хоздоговорам.

Всего Московский ВНИИ на 2024 год сформировал портфель заказов, предположительно превышающий 150 млн рублей, «УралНИИ» – в пределах 100 млн рублей. Неудивительно, что кое-кому захотелось оказаться ближе к денежным потокам. Есть что делить в объединенном ВНИИ для новой «Ура-команды» во главе с Закондыриным.

Попытки присоединить, а фактически похоронить «УралНИИ» были и раньше. Московскому НИИ даже дали идентичное название, чтобы создать у общественности впечатление, что это два одинаковых института. Но до недавнего времени рейдерский захват не получался.

А теперь последняя версия стремительной реорганизации УралНИИ с последующей оптимизацией окладов и расходов. В конце февраля Общественный совет при Минприроды планирует представить отчетный доклад о реализации главного документа Минприроды – национального проекта «Экология». Общественный контроль может показать, что не все усилия по части экологии дали ожидаемый эффект. Тогда укажут на виноватых. Ими и могут стать как раз те, кто вопреки чиновничьим пляскам с реорганизациями реально занимался проблемами экологии. Этим виноватым, видимо, будет назначен «УралНИИ».

Правда, к моменту обнародования экспертного доклада Уральский институт, похоже, уже расформируют, перелистнут страницу. Никого не заботит, что Минприроды будет сложно получить альтернативное экспертное мнение по той или иной проблеме, если останется один институт, возмущаются сотрудники уральского НИИ. К тому же нарушатся налаженные связи с Росгидрометом, Росприроднадзором и другими заинтересованными в совместной работе ведомствами.

Но для директора Московского «ВНИИ Экология» Александра Закондырина и его кураторов в Минприроды , кажется, это не главное сейчас. Важным может быть желание успеть провести реорганизацию до отставки правительства после окончания президентской избирательной кампании. Они будто спешат оправдать вложения по приобретению статусной должности директора объединенных институтов. Не без участия и добрых советов Владимира Кобелева, который явно знает толк в монетизации своих непосредственных обязанностей. А ещё с его стороны идут дельные советы как по-быстрому повысить эффективность должность Александра Закондырина. «Главное чтобы костюмчик сидел», да? Ранее стало известно о продаже прибыльных постов директоров нацпарков. Похоже, не зря своего подопечного Владимир Кобелев по-прежнему держит буквально на расстоянии метра от своего кабинета, чтобы направлять действия руководства, не потратив ни одной лишней минуты.

Коллектив уральских ученых в шоке от темпов и методов работы столичных кураторов. Нет никакого четкого плана по слиянию институтов, такого плана, который отражал бы реализацию поставленных перед институтами задач. Не говоря уже о соблюдении требований Трудового кодекса в отношении работников. «Нам ничего толком не объяснили. Живем как в пещере, в темноте, что происходит, не знаем», – говорит Костылева.

Но уральцы сдаваться не готовы. Как выяснилось, готовится письмо на имя президента. «Я бы хотела обратиться к нашему кандидату и действующему президенту Владимиру Путину. Он делает реальные шаги в направлении поддержки науки, но я не вижу, как это совпадает с такой вот линией на якобы реорганизацию ведущего НИИ в области экологии. Не надеемся ни на кого, никакие профсоюзы нам не помогут, ни местные власти – только если президент услышит нас», – говорят экологи «УралНИИ».

Редакция будет следить за развитием событий в экосфере.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Версия”