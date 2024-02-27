Скандалы: Не «украл», а «взял»

Западные стандарты позволяют относиться к хищениям в армии максимально лояльно

В Китае проворовавшихся генералов хотя бы судят и отправляют за решётку – с минимальной засветкой имён, званий и должностей. Тем временем в США идёт 57 анонимных разбирательств в военном ведомстве только касательно украинских поставок. И ни одного приговора.

Очередной доклад генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, очередная констатация десятков фактов коррупции и воровства – и, как обычно, нулевой выхлоп. За два года инициировано 57 уголовных производств – все они связаны с украинскими военными поставками. Завершено 14, но фигурантов как бы и нет – не то что с громкими фамилиями, а вообще. Арестованы 7 человек – все анонимы, вынесено 2 приговора – тоже неизвестно, кому и за что. Впрочем, американские сетевые ресурсы указывают, что все арестованные – американские солдаты, даже не офицеры. Обвиняют их в хищении 7 тонн топлива на 2 млн долларов с базы в Румынии. Между тем в чуть ранее опубликованном докладе контрольного управления мин­обороны США признаётся, что более половины всех украинских поставок оружия – на 1,6 млрд долларов – оказалось неучтённым, отчего есть риск перепродажи «неучтёнки» в третьи страны. Согласитесь, дело принимает несколько иной оборот. Однако есть мнение, что реальный объём хищений на украинских поставках намного больше.

Уйдёт министр – и концы в воду

О том, что военная помощь США Украине сопряжена с крупными хищениями, западная пресса сообщала ещё в 2022 году, напоминает экономист Валентин Катасонов. Тогда американцы большую часть вины возложили на Киев, потребовав аудита поставок оружия, боеприпасов и амуниции. «Согласно данным Госдепартамента США на декабрь 2023 года, Вашингтон в период с 2014 по 2022 год предоставил Киеву военной помощи на сумму около 47 млрд долларов, – отмечает эксперт. – А с марта 2022-го американцы поставили Киеву вооружения ещё на 44,2 миллиарда. Американские независимые эксперты оценивают хищения с этих поставок минимум в 20 млрд долларов». «Украинцы продают оружие на сторону, а американцы беспардонно завышают цены на поставляемое оружие. Согласно аудиту мин­обороны США, переданные вооружения стоят на 3 млрд долларов меньше, чем это указывалось в документах Пентагона», – писал Катасонов. Он считает, что расхождение могло возникнуть из-за того, что устаревшие виды оружия поставлялись Киеву по цене новых. Впрочем, есть ли смысл удивляться, если ещё Дональд Рамсфельд лет 20 назад признал, что примерно четверть военных поставок за рубеж Пентагон не имеет возможности контролировать.

Стоит напомнить и о том, что в предыдущем докладе Сторча, месячной давности, тоже шла речь о хищениях – сотрудники Пентагона тогда не смогли отчитаться, куда испарились со складов порядка 40 тыс. единиц оружия. И что же, кого-то отдали под суд? Никак нет! Также бесследно исчезли беспилотники и приборы ночного видения на миллиард долларов. Но дело в том, что не сегодня завтра министр Ллойд Остин уйдёт по болезни, а там – концы в воду. В самом деле, не таскать же смертельно больного чиновника на допросы.

Что ни день, то что-то украли

О хищениях в минобороны Украины сообщают штатно, изо дня в день. Едва стало известно, как министр Рустем Умеров с обер-интендантом Арсеном Жумадиловым нагрели руки на поставках военной формы, задействовав посредническую контору (95 млрд гривен «освоили»!), как подоспел новый сюжет. Минобороны купило у чешской компании Cezka Zbrojovka 500 снайперских винтовок. Реальная стоимость одной винтовки составляла порядка 3 тыс. евро, но по документам минобороны Украины выходило, что уплатили за каждую порядка 10 тысяч. В Чехии началось разбирательство, арестованы счета фирмы-поставщика. А на Украине – хоть бы хны.

В предыдущем докладе Сторча, месячной давности, тоже шла речь о хищениях – сотрудники Пентагона тогда не смогли отчитаться, куда испарились со складов порядка 40 тыс. единиц оружия. И что же, кого-то отдали под суд? Никак нет! Также бесследно исчезли беспилотники и приборы ночного видения на миллиард долларов

На прошлой неделе германская Bild опубликовала статью о том, как Германия поставила Украине непригодные к эксплуатации бронетранспортёры APC концерна FFG , да ещё и по завышенной втрое цене, – всего 48 машин. Броневики закупали для действий «на передке», но у них, как выяснилось, отсутствовала броня – то есть она имелась, но спасала только от пистолетного выстрела. Машины предназначались для полицейских, а не военных операций. При этом минобороны ФРГ заплатило производителю по 600 тыс. евро за единицу техники, хотя по прей­скуранту их стоимость составляет 200 тыс. евро за единицу. Сделка – октябрьская, то есть в скандале фигурирует действующее руководство минобороны Германии. Неизвестно, к чему приведёт скандал в Германии, но на Украине он определённо утонет в ежедневных похожих сводках.

И ведь не скажешь, что украинские власти вовсе не борются с хищениями в военной сфере, отнюдь. На прошлой неделе «заочно под стражу» взяли бывшего гендиректора «Укрспецэкспорта» Павла Букина – по делу о злоупотреблениях Олега Гладковского (Свинарчук), сына первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны. «Заочно» – это виртуально, не взаправду – Букин сбежал в Испанию и там очень неплохо себя чувствует. С собой он увёз то ли 100 млн долларов, то ли впятеро больше (у Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро на сей счёт разные данные). Новые данные в «деле Букина» – о хищениях на закупках бортового радиоэлектронного оборудования (высотометров). Их стоимость завышалась в 7 раз.

Но, пожалуй, наиболее громким коррупционным сюжетом последних дней, связанным с военными закупками, стал арест бывшего руководителя департамента мин­обороны Александра Лиева. Пользуясь покровительством Петра Порошенко, Лиев наворовал на военных закупках не менее 10 млрд гривен. Только на поставках в войска снарядов он нагрелся на 40 млн долларов, сообщили в пресс-службе СБУ. Порошенко «крышевал» Лиева в течение нескольких лет и, может статься, вскоре окажется с ним на скамье подсудимых, пишут киевские издания.

Георгий Филин

Оригинал материала: “Версия”