Мнение: О тысячах курьеров по Москве… СВОрачиваемся?

Это уже почти по Гоголю, тому самому русскому писателю с «хохляцкой» душой. «И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение?» ©

Да что там 35000! Уже не тридцать пять, а все триста тысяч курьеров… только по одной Москве носятся прямо сейчас.

А по всей России их число ещё летом превысило миллион человек. Таковы оценочные данные РАЭК, опубликованные в июне прошлого года. Эта цифра, впрочем, включает в себя всех занятых в логистике и учитывает все виды доставки: в пункты выдачи заказов и постаматы, на склады и со складов, а также доставку товаров вроде мебели и крупной бытовой техники.

Миллион — это примерно 1,5% всей рабсилы в России. Больше, чем занято в «оборонке», например.

И всё равно курьеров «не хватает».

Сейчас российские службы доставки готовы брать на работу студентов, пенсионеров, женщин. Рекрутёры перестали выставлять хоть какие-то ограничения при найме курьеров, тогда как прежде были нацелены в основном нанять молодых людей 18-37 лет. Решить проблему нехватки курьеров компании стараются за счет повышения заработной платы. За год зарплаты в доставке выросли на 60%. Сейчас средний доход курьера варьируется от 70 до 100 тысяч рублей, а ведь ещё в начале прошлого года средняя зарплата составила 55 тысяч рублей. При этом те, кто работают на своём автомобиле, могут зарабатывать в два раза больше. И не только в Москве.

Вот вам и «социальный лифт» из бедности в средний класс. Причём без рисков, присущих военным-контрактникам. И, учитывая сохраняющийся дефицит персонала в службах доставки, доходы курьеров продолжат рост.

Вот и вопрос: зачем идти на вербовочные пункты, если фактически те же самые #деньги можно получать, раскатывая на велике по Москве или Питеру?

И что произойдёт, когда масса «глубинных Иванов» смекнёт эту фишку?

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