 

Определять среднюю продолжительность жизни в России будут по депутатам Госдумы

27.02.2024, 15:33, Разное
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) будет руководствоваться новой методикой определения продолжительности жизни россиян – за основу предложено взять показатели депутатов четырёх последних созывов ГД на момент замера.

Введение новой методики в ведомстве поясняют её эффективностью и практичностью, а полученные результаты считают «наиболее отражающими реальное положение вещей».

– Депутаты – самая надёжная фокус-группа: в состав Госдумы входят лица разного возраста из всех регионов страны, с разным уровнем образования и доходов, а поскольку парламентариям полномочия делегировал народ, значит, есть доверие к этим людям и к результатам замеров, – сказал глава Росстата Сергей Галкин.

Согласны со мнением Росстата и сами парламентарии.

– Объективно скажем, депутат мало чем отличается от россиянина, не наделённого такими полномочиями, – подчеркнул парламентарий Иван Дряхлов, – Мы ходим в одни и те же храмы или мечети, магазины, отмечаем одни и те же праздники, да и работаем, как и большинство россиян, в офисе.

В ведомстве добавили, что новая методика позволит уже в ближайшие годы выйти на устойчивую положительную динамику средней продолжительности жизни.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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