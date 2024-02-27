Определять среднюю продолжительность жизни в России будут по депутатам Госдумы

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) будет руководствоваться новой методикой определения продолжительности жизни россиян – за основу предложено взять показатели депутатов четырёх последних созывов ГД на момент замера.

Введение новой методики в ведомстве поясняют её эффективностью и практичностью, а полученные результаты считают «наиболее отражающими реальное положение вещей».

– Депутаты – самая надёжная фокус-группа: в состав Госдумы входят лица разного возраста из всех регионов страны, с разным уровнем образования и доходов, а поскольку парламентариям полномочия делегировал народ, значит, есть доверие к этим людям и к результатам замеров, – сказал глава Росстата Сергей Галкин.

Согласны со мнением Росстата и сами парламентарии.

– Объективно скажем, депутат мало чем отличается от россиянина, не наделённого такими полномочиями, – подчеркнул парламентарий Иван Дряхлов, – Мы ходим в одни и те же храмы или мечети, магазины, отмечаем одни и те же праздники, да и работаем, как и большинство россиян, в офисе.

В ведомстве добавили, что новая методика позволит уже в ближайшие годы выйти на устойчивую положительную динамику средней продолжительности жизни.

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