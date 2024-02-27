Эксперт Дащенко рассказал о кибергигиене при использовании умных устройств

На конференции Cyber Security Weekend эксперт Владимир из Kaspersky ICS CERT подчеркнул, что умные устройства несут потенциальные киберриски, но их можно использовать безопасно при условии соблюдения кибергигиены. Дешевые гаджеты могут быть особенно уязвимыми для утечек данных из-за недостаточного внимания к безопасности со стороны производителей. Это подчеркивает необходимость осмотрительного выбора устройств и внимательного следования рекомендациям.

Эксперт советует обращать внимание на репутацию производителя, частоту обновлений ПО и политику безопасности. Он также подчеркивает важность правил цифровой гигиены для пользователей, включая изменение стандартных паролей, ограничение доступа к данным и внимательную настройку приватности.

Существуют также решения для защиты умных устройств, включая системы отслеживания подключений и предупреждения о потенциальных угрозах.

Популярность умных устройств растет, но вместе с ней растет и необходимость в безопасном их использовании. При выборе и эксплуатации умных гаджетов важно помнить о безопасности данных и следовать рекомендациям экспертов.