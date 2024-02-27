Российские власти работают над восстановлением работы Telegram и других сервисов

В Минцифры РФ заявили, что уже ведется работа по восстановлению нормального функционирования мессенджера Telegram и других сервисов на территории страны. Эта информация была опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Минцифры сообщили, что совместно с Роскомнадзором проводят работу по выявлению причины инцидента и будут информировать обо всех изменениях.

Также в ведомстве отметили, что сбои в работе Telegram отмечены не только в России, но и в других странах. Подчеркнуто, что инфраструктура российских операторов связи функционирует нормально, но отмечается снижение трафика в Telegram и других сервисах.

Сбой в работе Telegram в РФ произошел 27 февраля 2024 года, примерно в 12:35 по московскому времени. Позднее появились сообщения о трудностях с подключением к WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте», «Госуслугам», Steam и другим сервисам.

Причины сбоя в работе сервисов пока не раскрываются.