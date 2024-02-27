 

Более 500 тысяч человек присоединились к работе в российском оборонно-промышленном комплексе

27.02.2024, 15:20, Разное
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В 2023 году более 500 тысяч человек присоединились к работе в российском оборонно-промышленном комплексе, заявил министр промышленности и торговли России, Денис Мантуров, в интервью на телеканале “Россия 1”. Глава Минпромторга отметил, что несмотря на это значительное увеличение, сфера все еще нуждается в квалифицированных специалистах. За последние два года зарплаты в отрасли выросли на 30–60% в различных сегментах.

16 февраля правительство РФ продлило государственную программу развития ОПК до 2034 года. Исходный план программы, опубликованный в 2019 году, предполагал ежегодные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс в размере 8,6 миллиарда рублей.

В рамках визита на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле 15 февраля, президент РФ Владимир Путин заверил рабочих, что все предприятия ОПК будут полностью загружены заказами. Он подчеркнул необходимость обеспечения оборонной отрасли современными ресурсами в ближайшие пять-десять лет, включая восстановление стратегических резервов.

Дополнительную информацию о визите президента можно найти в репортаже “Ъ” под названием “Все для тыла, все для победы”.


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