За год сбережения жителей Ярославской области выросли на 50 млрд рублей ✓ Новости Рыбинска и не только
 

За год сбережения жителей Ярославской области выросли на 50 млрд рублей

27.02.2024, 14:56, Новости
Теги: ,

По данным на 1 января 2024 года жители Ярославской области разместили на вкладах 329,9 млрд рублей.

За год сумма сбережений ярославцев увеличилась на 50 млрд рублей, или на 18 процентов. Еще 20,9 млрд рублей размещено на эскроу-счетах (+4,2 млрд рублей за прошедший год), сообщили в Ярославском отделении Банка России.

Около 95 процентов вкладов оформлены в рублях. Популярности рублевых депозитов способствовали привлекательные ставки по сбережениям: банки меняли условия по мере того, как Банк России увеличивал ключевую ставку.

– С 1 февраля этого года банки обязаны напоминать о сроках окончания вкладов минимум за пять дней. Это дает человеку время решить, что делать с деньгами дальше – переоформить вклад или закрыть его. В ситуации, когда банки предлагают различные краткосрочные вклады с высокой начальной ставкой, новшество позволит вкладчику вдумчиво проанализировать предложение и выбрать наиболее подходящее. При информировании будет использоваться способ, который вкладчик выбрал при заключении договора. Ранее клиенты банка должны были отслеживать сроки окончания вкладов самостоятельно. Уведомления будут бесплатными, – рассказала управляющий отделением Ярославль Банка России Елена Бурмистрова.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Почему важно внимательно выбирать банк для открытия счета ИП или ООО

22.02 / Электрический тельфер – незаменимый универсальный инструмент

21.02 / В Ярославской области банки реструктурировали более 6,3 тысяч кредитов граждан в 2023 году

16.02 / Производство модульных архитектурных форм

15.02 / Цены пошли вверх

07.02 / Купить страницу Инстаграм: аккаунты от Retriv.biz по доступным ценам

07.02 / Микрокредиты МФО: почему так популярны и востребованы

07.02 / В каких случаях необходимо обучение персонала компании и какой результат в итоге можно получить

05.02 / Ярославцы в 2023 году реже жаловались на работу финансовых организаций

05.02 / Преимущества и риски использования кредитных карт в качестве источника займа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика