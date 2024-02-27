За год сбережения жителей Ярославской области выросли на 50 млрд рублей

По данным на 1 января 2024 года жители Ярославской области разместили на вкладах 329,9 млрд рублей.

За год сумма сбережений ярославцев увеличилась на 50 млрд рублей, или на 18 процентов. Еще 20,9 млрд рублей размещено на эскроу-счетах (+4,2 млрд рублей за прошедший год), сообщили в Ярославском отделении Банка России.

Около 95 процентов вкладов оформлены в рублях. Популярности рублевых депозитов способствовали привлекательные ставки по сбережениям: банки меняли условия по мере того, как Банк России увеличивал ключевую ставку.

– С 1 февраля этого года банки обязаны напоминать о сроках окончания вкладов минимум за пять дней. Это дает человеку время решить, что делать с деньгами дальше – переоформить вклад или закрыть его. В ситуации, когда банки предлагают различные краткосрочные вклады с высокой начальной ставкой, новшество позволит вкладчику вдумчиво проанализировать предложение и выбрать наиболее подходящее. При информировании будет использоваться способ, который вкладчик выбрал при заключении договора. Ранее клиенты банка должны были отслеживать сроки окончания вкладов самостоятельно. Уведомления будут бесплатными, – рассказала управляющий отделением Ярославль Банка России Елена Бурмистрова.