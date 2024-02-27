Рупор кремлевской пропаганды: Сибирский междусобойчик

Сибирский междусобойчик.

В ожесточенных боях за станции Борзя и Оловянная в апреле 1918 года войска Забайкальского фронта красных были представлены интернациональным батальоном, в котором служили:

– русские

– венгры

– чехи

– словаки

– немцы

– сербы

– румыны

– венгерские цыгане.

Со стороны белых отрядов атамана Семенова воевали:

– забайкальские, аргунские, уральские казаки

– наемные китайские солдаты

– чешские офицеры из военнопленных

– военнопленные же хорваты

– сербские офицеры.

Оружие у семеновцев было японским.

(с) Григорий Циденков

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О содержании упомянутых боев:

Гражданская война на Дальнем Востоке

Второе выступление банд Семенова в Забайкалье и их разгром красногвардейскими отрядами Даурского фронта

Одновременно с высадкой во Владивостоке японского и английского десантов возобновил свою деятельность атаман Семенов.

В конце марта 1918 г. он объявил мобилизацию казаков в приграничных с Маньчжурией станицах по рекам Аргунь и Онон, разослал вербовщиков и привлек зажиточную часть казачества в приграничных районах. Ему удалось сформировать три новых полка: 1-й Ононский, 2-й Акшинско-Мангутский и 3-й Пуринский, общей численностью в 900 сабель.

Большую помощь Семенову оказали японские империалисты. Они дали ему несколько сот своих солдат, 15 тяжелых орудий с прислугой и несколько штабных офицеров. Американский президент Вильсон предложил государственному секретарю Лансингу также оказывать помощь Семенову.

К апрелю 1918 г. у Семенова насчитывалось в общей сложности до 3 тыс. человек и 15 орудий. Получив указания от японских интервентов отрезать Дальний Восток со стороны Забайкалья и сорвать переброску грузов из Приморья в Россию, Семенов 5 апреля 1918 г. выступил со ст. Маньчжурия.

Встречая слабое сопротивление со стороны малочисленных отрядов Красной гвардии, семеновцы заняли ст. Борзя и ст. Оловянную. Красногвардейцы взорвали мост через реку Онон и отошли к ст. Адриановке. Занятие ст. Оловянной давало Семенову большие выгоды. Он получил рубеж с хорошими позициями, господствовавшими над местностью, лежащей к западу от Оловянной. Кроме того, к югу от Оловянной располагались крупные казачьи станицы, откуда Семенов мог черпать живую силу для последующих формирований.

Продвигаясь далее вдоль железной дороги, передовые части противника сбили сторожевое охранение красногвардейцев и захватили ст. Бурятскую.

Видя, что Чите угрожает опасность, Советы края и Центросибирь спешили оказать помощь Даурскому фронту. Забайкальский областной исполком передал всю полноту власти военно-революционному штабу. Трудящиеся Забайкалья единодушно встали на защиту Читы. На фронт в район Адриановки стали прибывать красногвардейские отряды железнодорожников ст. Читы 1-й, ст. Хилок, горняков Черновских и Арбагарских копей. Бывшие военно-пленные венгры организовали интернациональный красногвардейский отряд. Александровский завод выслал отряд в 300 бойцов во главе с П. Н. Журавлевым, ставшим впоследствии руководителем партизанского движения в Забайкалье и первым командующим Восточно-Забайкальским партизанским фронтом. Послали свои отряды также поселки Унда — 400 бойцов, Ломовский — 250, Нерчинск и Нерчинский завод — 360, Акша — роту красногвардейцев. Рабочие Читинских железнодорожных мастерских оборудовали для Даурского фронта бронепоезд.

Насильственные мобилизации и издевательства семеновцев вызвали рост партизанского движение среди крестьянства и беднейшего казачества. В поселках и станицах Курунзулай, Онон-Борзя, Ложниково, Кударино, Нижне- и Верхне-Горюнино и Ольдонда 17 апреля сформировался первый партизанский кавалерийский полк в 680 сабель. В 20-х числах апреля селения Копунь, Зоргол и Газимурский завод выставили свои отряды общей численностью до 1400 человек. Эти отряды объединились в бригаду «Коп-Зор-Газ».

В начале мая на ст. Адриановку стали прибывать отряды Красной гвардии из Амурской области и из Сибири (из Омска), снабженные артиллерией. Прибыл также 1-й Дальневосточный социалистический отряд, сформированный из матросов, грузчиков и портовых рабочих Владивостока, Благовещенска, Хабаровска. Отряд насчитывал до тысячи бойцов и имел артиллерию. Во главе отряда стояли опытные большевики В. А. Бородавкин и М. И. Губельман. С прибытием всех этих частей было решено перейти в наступление. План наступления разработал командующий Даурским фронтом Сергей Лазо совместно с начальником штаба бывшим лейтенантом Амурской военной флотилии В. И. Радыгиным. В плане предусматривалось не только освобождение ст. Оловянной, но и полное истребление живой силы противника на переправах через реку Онон. Войска должны были начать наступление на рассвете 15 мая с тем, чтобы к исходу дня занять исходное положение в районе ст. Могойтуй. Решающий удар предполагалось нанести 16 мая.

Начав наступление утром 15 мая, передовые части выбили противника из Бурятской и развернулись под Могойтуем. После двухчасового боя ударом обходной колонны с юга белогвардейцы были отброшены на юго-восток. Потерпев поражение под Могойтуем, Семенов решил во что бы то ни стало вновь взять инициативу в свои руки. Для этого он намеревался дать два боя: первый — в районе станции и поселка Ага, второй — под ст. Оловянной. Боем под Ага Семенов хотел выиграть время для эвакуации имущества со ст. Оловянной, освободить силы, пополнить их и дать решительный бой в районе Оловянной. Пользуясь скрытым расположением поселка Ага, Семенов к вечеру 15 мая сосредоточил здесь крупный отряд, который должен был нанести внезапный фланговый удар по красногвардейским частям.

Боковой отряд красногвардейцев, наткнувшись у Ага на семеновцев, отошел. Это вынудило командование советскими отрядами отложить время перехода в общее наступление на ст. Оловянную, но зато был сорван замысел противника нанести удар во фланг советским войскам. Подошедшие главные силы красногвардейцев разбили семеновцев у Ага. После поражения под Ага Семенов пытался стянуть все свои отряды в район ст. Оловянной, чтобы здесь организовать сопротивление. Но быстрым продвижением вперед и одновременным ударом по центру и флангам противника войска Даурского фронта нанесли семеновцам новое поражение и отбросили их за реку Онон. Утром 18 мая Дальневосточный социалистический отряд овладел ст. Оловянной, где захватил много оружия, боеприпасов и снаряжения, оставленных неприятелем при поспешном отступлении.

После потери Оловянной Семенов намеревался закрепиться на правом берегу реки Онон, заняв выгодные для обороны высоты. Трудность наступления советских войск заключалась в том, что им предстояло форсировать без переправочных средств реку Онон, находившуюся постоянно под вражеским огнем. Сосредоточив свои силы к реке Онон, войска Даурского фронта 27 мая перешли в наступление. Невзирая на сильный пулеметный и артиллерийский огонь, красногвардейцы начали переправу через Онон по разрушенному железнодорожному мосту, чем привлекли внимание семеновцев к этому участку.

В то же время отряд красногвардейской конницы переправился вплавь через Онон в 15 км севернее железнодорожного моста и вышел в тыл противнику. Этот смелый маневр решил участь семеновцев. Бросив все, что удалось вывезти из Оловянной — артиллерию, пулеметы и раненых, они поспешно отступили к ст. Мациевской. Войска Даурского фронта перешли к преследованию семеновцев и 19 июля после ожесточенного боя овладели ст. Мациевской.

Отступив к маньчжурской границе, остатки семеновских отрядов закрепились в районе 86-го и 87-го разъездов. Пользуясь близостью границы и поддержкой реакционных китайских властей, семеновцы совершали еще время от времени вылазки на советскую территорию. Трудность ликвидации их заключалась в том, что при попытке наступления советских войск они тотчас же уходили за границу. Для ликвидации семеновцев Лазо в конце июля 1918 г. организовал сводный отряд из нескольких сотен 1-го Аргунского казачьего полка и Интернационального отряда. Сводному отряду была поставлена задача — пользуясь ночной темнотой, пробраться в расположение врага и, окружив, уничтожить его. Эта задача была успешно решена. В одну из темных июльских ночей красногвардейцы бесшумно подошли к лагерю противника и, пустив в ход штыки и приклады, ликвидировали большую часть белогвардейцев. Уцелевшие семеновцы бросили все имущество и бежали в Маньчжурию. Семенов, сорвав погоны, бежал первым. К утру ни одного бандита на советской территории не было. 27 июля войска Даурского фронта заняли ст. Маньчжурия. С китайской делегацией, присланной для переговоров, Лазо заключил соглашение, по которому китайские власти обязались разоружить семеновцев и больше не допускать перехода ими советской границы. Это обязательство под давлением японских и американских империалистов китайские власти не выполнили

http://геоамур.рф/sources/history/civilwar/civilwar-x=01$07.php – цинк

До атамана Семенова добрались только в 1945 году после разгрома империалистической Японии. "Кровавая Гэбня" нашла на территории Манчжурии бывшего атамана Семенова и в 1946 повесила за все его преступления.

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