 

Дания вслед за Швецией прекратила расследование взрывов на «Северном потоке»

27.02.2024, 13:53, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Полиция Дании объявила, что закрывает расследование взрывов на «Северном потоке», пишет Le Figaro. По словам датских властей, у них нет оснований для продолжения расследования. При этом они установили, что диверсия на газопроводах была преднамеренной.


AP

 

Полиция Дании объявила в понедельник, что закрывает расследование диверсии на газопроводе «Северный поток», которая произошла в Балтийском море в сентябре 2022 года, пишет Le Figaro. Копенгаген сообщил, что у него нет «необходимых оснований» для продолжения уголовного расследования.

«По итогам расследования власти могут сделать вывод, что диверсия на газопроводах была преднамеренной», — сообщили в датской полиции. Кремль в лице Дмитрия Пескова в ответ осудил «абсурдное» решение: «С одной стороны, мы признаём, что произошла преднамеренная диверсия, но с другой стороны, никакого прогресса нет».

Помимо Дании, расследования велись ещё в Германии и Швеции, но прокуратура Швеции закрыла дело в начале февраля без предъявления обвинений, посчитав, что это не в её юрисдикции. В Германии расследование продолжается.

 


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