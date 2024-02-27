 

Подольская высказалась о разительных переменах во внешности вернувшегося Киркорова

27.02.2024, 13:52, Разное
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Два месяца короля российской эстрады не было видно и слышно. После скандальной “почти голой” вечерники Анастасии Ивлеевой Киркорова вычеркнули из всех эфиров и отменили выступления. Это было время размышления, исправления ошибок, перезагрузки. Время тишины и покоя.

А громкое возвращение певца на сцену состоялось именно на “Золотом граммофоне” в Северной столице. Новая прическа, новый костюм, новое поведение – Филипп Киркоров снова заставил всех о себе говорить.

Как его разительные перемены во внешности – черные волосы, борода, очки – оценили коллеги? Наталья Подольская поделилась мнением с корреспондентом “Дни.ру”. “Филипп настолько разный, настолько он любит экспериментировать! – говорит певица. – Все зависит от его настроения. А мы его любим во всех проявлениях!”

“Суть остается, а фантик всегда можно поменять, – улыбается сам Филипп Киркоров. – И какой я надену костюмчик, какой у меня будет цвет волос или шляпка – это вопрос лишь моды и времени. Белый, черный, рыжий – не важно! Главное – меняться и удивлять! Главное – достучаться до зрителей, до их сердец”.

Ему это отлично удается.


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