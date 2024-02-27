Скандалы: Крымские отели отказывают «недружественным» туристам

Нелегальный бизнес в Крыму настроен антиамерикански

Владельцы отелей в курортных городах Крыма отказываются регистрировать путешественников из недружественных России стран. Своё решение они объясняют тем, что уведомление МВД о прибытии гражданина государства, власти которого снабжают оружием Вооружённые силы Украины, привлечёт к их бизнесу повышенное внимание со стороны спецслужб.

Нелегальный бизнес в Крыму настроен антиамерикански

В начале февраля турист из Соединённых Штатов столкнулся с отказом в регистрации в более чем 10 отелях Ялты. Владельцы апартаментов были готовы заселить его, но без подачи уведомления о прибытии в МВД. Вместе со своими знакомыми путешественник обзванивал гостиницы, и ему либо просто отказывали в оформлении из-за наличия у него паспорта США, либо обещали перезвонить и впоследствии не делали этого, рассказал сам американец «Октагону». В итоге турист решил оформить документы нелегально. В соцсети «ВКонтакте» он нашёл две фирмы из Симферополя, обещавшие быструю (и на деле фиктивную) регистрацию иностранцев за 9 тыс. рублей. О том, что такие компании пользуются популярностью у путешественников, редакция писала ещё в 2021 году. Но и там зарубежному гостю отказали: человек, который занимается этим бизнесом, не захотел иметь дело с американцем.

– Половина из тех, кто сдаёт жильё, оформлены как самозанятые, это неофициальные арендодатели. Этот статус удобен, чтобы скрыться от налоговой, – поясняет изданию жительница Крыма, которая помогала найти жильё гражданину США. – Как правило, самозанятых никто не просматривает. Но и в приличных гостиницах, то есть не в хостелах, нам тоже отказали. Там отвечают: «Мы регистрируем, но только граждан России. Нам проблемы не нужны, он из США. А вдруг он шпион и тогда нас всех прижмут?»

Журналист «Октагона» также попытался снять для гражданина недружественной страны номер в отеле неподалеку от Севастополя, но столкнулся с аналогичной проблемой. Представители отеля отказались зарегистрировать такого гостя, а вместо этого предложили арендовать жильё, владельцы которого готовы оформить необходимые документы.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в беседе с «Октагоном» предполагает, что отказать в оформлении могли бизнесмены, которые сами не вполне чисты перед законом. По его словам, отели Крыма принимают иностранцев из Евросоюза, из Южной и Северной Америки и других государств.

– Если к нам приехал гражданин США – это, наоборот, хорошо. Пусть посмотрит, как мы живём. Возможно, он обращался в отели, которые работают «не совсем легально». По данным министерства курортов и туризма Крыма, таких объектов порядка 12 тысяч. Возможно, у владельцев не всё в порядке с документами. Они опасаются, что в ходе проверки обнаружится, что они действуют не в правовом поле – у них не установлена система подачи отчётности, регистрационная форма в электронном виде, они не платят налоги. У наших партнёров, которые работают в легальном поле, таких проблем нет.

Легализация турбизнеса зависит от решения депутатов

По сведениям Сергея Маковея, сегодня в Крыму классифицировано 1,7 тыс. отелей, но 12 тыс. объектов по разным причинам процедуру не прошли. Ассоциация ждёт принятия закона о гостевых домах, проект которого находится на рассмотрении в Госдуме РФ уже несколько лет, – тогда, убеждён собеседник, организации будут более активно легализовываться. Закон должен затронуть почти 9 тыс. объектов в Крыму. Прогнозируется, что документ заставит собственников выйти из тени и повысить уровень сервиса.

Возможность зарегистрировать иностранных граждан в России с помощью сайта «Госуслуги» появилась более года назад. Ранее было необходимо лично посещать офис «Мои документы» или почтовое отделение, чтобы направить письмо в Федеральную миграционную службу. По свидетельству представителя Российского союза туриндустрии в Крыму Елены Юрченко, местные отели часто регистрируют постояльцев с помощью программы «Контур.ФМС» – сервис предоставляет сведения о прибывающих МВД (ФМС).

В организации также подтвердили, что на сегодняшний день нет никаких ограничений и запретов на размещение иностранцев на полуострове.

– Любой наш отель разместит гостя на законных условиях. Ему нужно предъявить два документа – паспорт и миграционную карту, в которой у постояльца не должно быть нарушения срока пребывания в РФ, – делится Юрченко с «Октагоном».

Постановку туристов из-за рубежа на миграционный учёт по месту пребывания регулирует Федеральный закон «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». При заселении сотрудник отеля обязан направить информацию о таком госте в МВД в течение суток. Неисполнение требования грозит зарубежному туристу выдворением за пределы страны, а юридическому лицу – штрафом в размере от 400 до 500 тыс. рублей (часть 4 статьи 18.9 КоАП РФ). За фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ, в соответствии с которыми нарушитель наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

Александр Колесников

Оригинал материала: “Октагон”